Максим Галкин* рассказал о ситуации в Израиле

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал пост в соцсети по поводу произошедшего в Израиле.

Шоумен признался, что проснулся от звуков сирен, указывает Газета.Ru. По мнению Галкина, это тяжелое время для Израиля. Но эта страна победит, уверен Галкин.

Вскоре под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью

Что произошло

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Статус

Ранее шоумену Галкину* не удалось оспорить статус иноагента.

Максим Галкин* захотел исключить свое имя из реестра физлиц-иноагентов. С таким требованием он обратился в Замоскворецкий суд Москвы.

В суде 2 июня представитель шоумена попросила отменить признание Галкина* иностранным агентом. Она назвала это решение незаконным и необоснованным.

В свою очередь в суде ответили, что Галкин* помимо получения иностранного финансирования, дает концерты зарубежом.

Кроме того, он открыто критиковал органы госвласти и проводимую политику. В результате Министерство юстиций отказало Галкину* в его запросе.

Также Максима Галкина* лишили ордена Почета Кузбасса. Вместе с Аллой Пугачевой в данный момент проживает в Израиле.

*признан иностранным агентом в РФ