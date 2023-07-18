«Люди очень ждут». Губернатор Томенко проверил, как продвигается ремонт моста в Заринске

Во время поездки в Заринск на День города губернатор Виктор Томенко проверил, как идут работы на двух крупных и важных для города объектах - ремонт путепровода через ж/д пути на улице Зеленой и реконструкция парка «Прометей», выигравшего во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На площадках губернатор пообщался с застройщиками, проверил качество работ, сроки, осмотрел эскизные проекты.

В парке "Прометей" появится необычный фонтан — арт-объект, будут спортивные и детские площадки, велодорожка, площадка для стрибола, озеленение, искусственные холмы, защищающие парк от ветра, и сцена для выступления коллективов.

По мнению губернатора, парк станет отличным подарком для жителей города.

"Я рад, что так активно ведутся работы по реконструкции парка. Особая гордость – что этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.. Получился хороший подарок жителям города. Уверен, каждый житель Заринска найдет уголок себе по душе", - сказал глава региона.

Виктор Томенко проверил, как продвигается ремонт путепровода в Заринске. Антон Федотов

Виктор Томенко также отметил, что в Алтайском крае идет большая работа по ремонту путепроводов. В этом году в регионе сдадут три важных объекта в Барнауле, Бийске и Заринске, которые позволят избавить муниципалитеты от пробок.

Для Заринска, по словам губернатора, дорога по улице Зеленой и путепровод - стратегически важные объекты. Кроме ремонта дороги и моста на объекте перенесут все сети и установят освещение. В следующие годы будут идти работы и по другим важным объектам.

"Вижу, что работы ведутся активно, надеюсь, что все они будут завершены в срок, как и оговорено в контракте. Мы сюда подтянули средства инфраструктурного кредита. Жители Заринска очень ждут, когда откроется дорога. Такие масштабные проекты у нас реализуются не только в Заринске. У нас получился год мостовых переходов: также идет ремонт важного путепровода в Барнауле, мы обновляем мост в Бийске. Здесь, в Заринске, делаем стратегический объект. Уже к концу осени эти проекты мы завершим, жители забудут о пробках, а у нас на долгие годы вперед не будет переживаний за состояние этих объектов", - добавил губернатор Алтайского края.

Ремонт путепровода в Заринске по контракту должны завершить 31 октября 2023 года. Стоимость - 67 млн рублей.

Сумма контракта реконструкции парка «Прометей» составила 107 млн рублей. Окончание работ - 16 октября 2023 года.

За 5 лет на территории 53 муниципальных образований Алтайского края благоустроено 243 общественных территории. На это за пять лет направлено 1,9 млрд. рублей – это 52% от общего объема финансирования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году планируется благоустроить 55 общественных территорий, для этого заключены контракты на сумму 570,8 млн рублей. Инфраструктурный кредит — удобный механизм, который используют в крае, чтобы приводить в порядок дороги. Ремонтируется по 800 километров в год. Общий объем таких кредитов, выделенных краю на 2022-2024 годы — 12,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Томенко посчитал алтайский солод лучше европейского, побывав на предприятии «Центральное» в Родинском районе.