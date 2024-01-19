23 января
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Политика

Леонид Ярмольник рассказал о причине отъезда российских артистов с начала СВО

Артисты покинули Россию из-за эмоциональной реакции на СВО, считает актер Леонид Ярмольник, сообщает ТАСС.

Шереметьево.
Шереметьево.
wikimedia.org

И Ярмольник уверен — уехавшие вернутся в Россию.

Накануне комик Александр Гудков вернулся в Россию. Его заметили в столичном аэропорту Шереметьево.

В 2022-м комик Александр Гудков покинул Россию. Но в декабре того же года его заметили на закрытой вечеринке в Барнауле вместе с Екатериной Варнавой.

После этого Гудков снова уехал за границу. Некоторые писали, что он жил в Турции, а позднее перебрался в Узбекистан.

Кстати, в сентябре 2022 года на Гудкова написали заявление в прокуратуру. Председателю генсовета Гражданского комитета РФ Артуру Шлыкову не понравилась пародия комика на клип SHAMAN "Я русский".

Гудков долгое время работал на Первом канале в "Вечернем Урганте". Сейчас программа не идет.

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