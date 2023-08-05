6 августа
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Политика

Латвия потребовала от нескольких тысяч россиян уехать из страны

Шесть тысяч граждан России должны будут уехать из Латвии в течение трех месяцев, сообщают РИА Новости.

Флаг Латвии.
Флаг Латвии.
из открытых источников в Интернете

Так, предписание выдадут всем, кто не сдал экзамен по латышскому языку.

Глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества отметил, что не сдавшие экзамен не проявили желания ни сдать экзамен, ни получить ВНЖ.

В прошлом августе в Латвии решили продлевать временные виды на жительство граждан России только в исключительных случаях. Постоянный же ВНЖ выдадут только в случае сдачи экзамена на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023.

Только две категории граждан освободили от данного испытания - тех, кто моложе 15 и старше 75 лет.

На выезд из страны дадут три месяца. Если же россиянин продолжит пребывать на территории Латвии незаконно, уголовной ответственности не предусмотрено, но могут выписать штраф.

Латвия, г. Рига.
Латвия, г. Рига.
СС0.

С прекращением вида на жительство можно лишиться возможности получать многие услуги и даже получения пенсии.

Некоторые местные политики и общественники призывают пересмотреть закон и рассматривать каждый случай индивидуально. Ведь в Латвии за счет государства пройти языковые курсы могут только 400 человек в год.

Повторно сдать экзамен провалившиеся россияне смогут до 30 ноября. Тогда ВНЖ продлят до конца года.

В сентябре 2022 года в Латвии приняли закон о переходе образования на латышский язык в течение трех лет. В республике живет около 1,8 млн человек, из которых 40% говорят на русском.

Ранее королевство Норвегия пополнило список недружественных стран.

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