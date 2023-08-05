Латвия потребовала от нескольких тысяч россиян уехать из страны

Так, предписание выдадут всем, кто не сдал экзамен по латышскому языку.
Глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества отметил, что не сдавшие экзамен не проявили желания ни сдать экзамен, ни получить ВНЖ.
В прошлом августе в Латвии решили продлевать временные виды на жительство граждан России только в исключительных случаях. Постоянный же ВНЖ выдадут только в случае сдачи экзамена на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023.
Только две категории граждан освободили от данного испытания - тех, кто моложе 15 и старше 75 лет.
На выезд из страны дадут три месяца. Если же россиянин продолжит пребывать на территории Латвии незаконно, уголовной ответственности не предусмотрено, но могут выписать штраф.
С прекращением вида на жительство можно лишиться возможности получать многие услуги и даже получения пенсии.
Некоторые местные политики и общественники призывают пересмотреть закон и рассматривать каждый случай индивидуально. Ведь в Латвии за счет государства пройти языковые курсы могут только 400 человек в год.
Повторно сдать экзамен провалившиеся россияне смогут до 30 ноября. Тогда ВНЖ продлят до конца года.
В сентябре 2022 года в Латвии приняли закон о переходе образования на латышский язык в течение трех лет. В республике живет около 1,8 млн человек, из которых 40% говорят на русском.
Ранее королевство Норвегия пополнило список недружественных стран.