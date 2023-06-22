Лабораторию по изучению идей Си Цзиньпина создали в России

Первая в России лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина недавно создали на базе Института Китая и современной Азии РАН, сообщает "Синьхуа".

Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина.

Российские ученые, по их словам, понимают, что это политика, которая будет продолжаться не один год, а гораздо дольше.

В состав лаборатории лучшие специалисты по современной идеологии Китая.

Российские ученые уверены — надо знать и анализировать идеи Си Цзиньпина, потому что Китай сегодня — не только главный стратегический партнер, но и экономический.

Ранее президент РФ Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая для издания «Жэньминь жибао». В публикации российский лидер называет текущие российско-китайские отношения «краеугольным камнем глобальной стабильности и образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».

С текстом публикации на русском языке можно ознакомиться на сайте Кремля.

В марте гостей государственного обеда в Грановитой палате Кремля угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом с трюфельным маслом, мурманским палтусом и мраморной говядиной.

Обед — от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.