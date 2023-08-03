4 августа
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Политика

Королевство Норвегия пополнило список недружественных стран

Накануне Королевство Норвегия пополнило список недружественных стран, говорится в сообщении кабмина.

Фьорд, Норвегия.
Фьорд, Норвегия.
ru.wikipedia.org

Это государство, совершающее недружественные действия, говорится в опубликованном распоряжении. И они направлены против российских дипмиссий за рубежом.

Утвержденный правительством перечень не является окончательным.

Перечень

В марте кабмин России подписал распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями, напоминает Lenta.ru.

Помимо этого, названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Монако, Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия, Сан-Марино, Северная Македония, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Австралия, Микронезия, Сингапур и Тайвань. Позже правительство расширило перечень, включив в него Данию, Грецию, Хорватию, Словению и Словакию.

В июле список расширили — перечень недружественных территорий вошли Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

Перечень государств, совершающих недружественные действия против России опубликован в мае 2021 года.

Олени

Ранее северные олени из недружественной страны съели в российском заповеднике ягеля на 420 млн рублей. Мурманский заповедник «Пасвик» требует от Норвегии 47 млн норвежских крон (около 420 млн рублей) в качестве компенсации из-за 40 северных оленей.

Они находились на территории заповедника два месяца. И нанесли ущерб местной природе, уверены российские специалисты. Причем лакомились не только ягелем, но и изрядно объели листву кустарников. А своими копытами вытоптали почву.

На восстановление уйдут годы.

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