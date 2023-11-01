Кого ждет прибавка к пенсии и что за льготы по ипотеке станут доступны россиянам в ноябре

Наказания для навязчивых продавцов, индексация пенсий и ипотека под 2% годовых. Рассказываем о новшествах, которые ожидают жителей России в ноябре.

Прибавки к пенсиям

Рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 7 567 рублей с 1 ноября смогут люди, которым в октябре исполнилось 80 лет. Ту же сумму начислят инвалидам первой группы.

Индексация коснется и граждан, которые работали после выхода на пенсию и уволились три месяца назад.

Дополнительные деньги получат пенсионеры, у которых появились иждивенцы, либо выплаты которых меньше, чем у супруга. За одного иждивенца человек получит 2 522 рубля, а за двух – 5 044.

Также перерасчет пенсий оформят северянам, проработавшим в районе Крайнего Севера более 15 лет. А еще летчикам и угольщикам со стажем более 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.

Помимо прочего, компенсацию пенсии в размере 100% получат военные пенсионеры, призванные в ряды ВС РФ по мобилизации или заключившие контракты.

Деньги. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Новая «арктическая ипотека»

Молодые семьи смогут получить ипотеку под 2% годовых на покупку жилья на Дальнем Востоке и в арктических областях.

А точнее в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области – всего 131 городов и поселков. Такая возможность сохранится до 1 января 2030 года.

Получить кредит под низкий процент смогут только определенные категории граждан:

семьи до 35 лет включительно;

востребованные специалисты с контрактом на работу в арктическом регионе;

врачи и учителя, проработавшие в арктической зоне не менее пяти лет;

переселенцы с Украины.

Ключи. CCO

Упрощенное банкротство

С 3 ноября станет проще признать банкротство вне суда, если размер долга составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей.

Раньше это разрешалось только гражданам с непогашенными обязательствами на сумму 50-500 тыс. рублей.

Воспользоваться системой смогут должники, в отношении которых прекратили исполнительное производство из-за отсутствия имущества. И после не было возбуждено новое дело. Процесс длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию.

Пенсионеры и граждане, которые получают доход только с соцвыплат, могут инициировать внесудебную практику личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга. Остальным категориям нужно ждать семь лет.

Кроме того, вдвое сократится срок, после которого можно вновь подать заявление на банкротство – с 10 до пяти лет.

Банкротство. Денег нет. Pixabay.com

Навязывание товаров и услуг

Начнут получать штрафы продавцы, которые навязывают людям дополнительные товары и услуги. Максимальное наказание – до 40 тыс. рублей.

А если продавец отказался рассматривать требования потребителя о нарушении его прав, штраф увеличится до 300 тыс. рублей.

В Госдуме считают, что закон убережет граждан от недобросовестных продавцов, которые зачастую включают в договор покупку дополнительных товаров и услуг. Например, в автосалоне человеку могут навязать страховку от конкретной компании.

Отдых на пляже. СС0

Виза на 90 дней

С 1 ноября россияне смогут въезжать в Таиланд без визы на 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.

Новые места для альтернативной гражданской службы

С 5 ноября расширится перечень мест, в которых можно пройти альтернативную гражданскую службу.

В список добавились 144 организации в десятках регионов. Это больницы, дома престарелых, диспансеры, санатории и прочие учреждения.

В Алтайском крае в число таких организаций вошли детский санаторий «Белокуриха» им. Петраковой и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле www.orthobarnaul.ru

Поддержка технологических компаний

В законе закрепят понятия «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания». Установятся особенности и условия их деятельности, правила создания и ведения реестра.

Это позволит государству поддерживать небольшие высокотехнологичные компании и внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий.