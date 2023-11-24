Когда собираются решать проблемы, озвученные на прямой линии губернатора Томенко

9,5 тыс. вопросов
В этом году на прямую линию губернатора поступило порядка 9,5 тыс. вопросов и обращений через автоответчик, письма, общественную приемную и соцсети.
Конечно, далеко не все попало в прямой эфир. На какие-то глава региона дал ответ письменно, а какие-то просто пообещал не оставить без внимания и перепоручил органам исполнительной власти.
Прямая линия проводится в крае уже третий год, и в этом году сперва поделились кратким отчетом о том, как разрешились вопросы прошлых лет.
Например, одной из популярных тем в обращениях граждан тогда традиционно была ЖКХ. Так, жители села Пещерка Залесовского района показали грязную и ржавую воду, которая текла из их кранов. Губернатор велел Минстрою разобраться, и в итоге на водоснабжение в селе из федеральных денег выделили 38 млн рублей, а из бюджета края – 7,5 млн.
В Павловском районе удалось спасти зарастающий водорослями пруд, а в Тальменке с 1 сентября этого года открылась новая школа, которую наконец достроили на замену предаварийной старой.
Тема недели
Основные темы, которые интересовали жителей в этом году, практически не изменились по сравнению с предыдущими. Среди них были ЖКХ, медицина, образование, состояние дорог и прочие.
Шквал вопросов был о последствиях урагана, который обрушился на регион 18-19 ноября. И неудивительно: непогода стала наиболее актуальной темой последней недели. Губернатор дал общий ответ, что инфраструктуру, больницы, детсады, школы и жилые дома действительно до сих пор восстанавливают, хотя прошло уже больше четырех дней. Впрочем, по словам Томенко, ситуация находится под контролем.
Множество вопросов касались социальной помощи, в том числе многодетным и ветеранам боевых действий. Зашла речь про инвалидов-колясочников, пандусы и в целом доступную среду.
А еще жители края активно интересовались медициной: например, закрытием уникальной лаборатории жесткой коррекции зрения в Барнауле и отсутствием в Бийске ночного исследования на эпилепсию.
Признал губернатор и неустойчивую сотовую связь в некоторых населенных пунктах региона, в частности тех, где живет менее 100 и от 100 до 500 человек. Таких в Алтайском крае аж несколько сотен. И тем не менее, даже их собираются обеспечить хорошей связью, и большую часть — до 2030 года.
Все вопросы Виктор Томенко пообещал передать профильным ведомствам и главам городов и муниципалитетов, а отчеты по большинству ситуаций ждет без промедлений — уже к 1 декабря.
Лишь в некоторых случаях губернатор согласился подождать дольше — месяц, а не неделю. Например, в ситуации с переполненными мусорными контейнерами возле бийской школы. Вопрос перейдет к главе города, а также инспекции строительно-жилищного надзора, чтобы они спросили с тех компаний, которые должны убирать отходы. Однако пока Виктор Петрович собирается понаблюдать за процессом.
Целесообразна ли помощь
Важнейшим и глобальным блоком, конечно, стали коммунальные вопросы — это водоснабжение, газ и т.д. Какие-то села остались без воды недавно, и теперь приходится ходить на колонку, в том числе пожилым людям. А в каких-то вопрос водоснабжения уже несколько лет решают собственными силами, но скважин перестает хватать даже на стирку, не говоря уже о питье.
Губернатор считает, что водоснабжение — традиционно сложная тема для края "в силу географии и геологии". Но если в предыдущих обращениях Виктор Петрович готов был заняться решением проблемы, то здесь задумался о целесообразности помощи.
Глава региона подразумевает, что страдающие населенные пункты слишком маленькие, а денег для бурения скважины и строительства водонапорной башни потратить придется много.
«Тем не менее, пока все равно можно организовать подвоз и раздачу воды. Раз уж вопрос попал на прямую линию, доведем дело до логического разрешения. Все-таки люди живут в селе, уезжать не собираются, и это наша ответственность», — сказал Томенко.
Про Новый год
Виктор Томенко заверил, что все привычные форматы поздравлений детей с новогодними праздниками останутся и в этом году: школьники получат сладкие подарки, а некоторые поедут на губернаторские елки.
Подробнее о новогодних развлечениях и каникулах будут рассказывать в течение ближайшего месяца.
Про мост, разрытые дороги и автобусы
- Новая школа в селе Ракиты оказалась не готова к 1 сентября, а в ДК, куда дети временно ходят на физкультуру, разваливается крыша. Губернатор заверил, что к 1 января школу точно откроют.
- Во время газификации разрыли дороги в Казеной Заимке и Новоалтайске, а благоустроить обратно забыли. Томенко отметил, что Газпром обязан восстанавливать дороги по контракту.
- Жители Суетского района пожаловались на отсутствие транспорта и невозможность ездить из Благовещенки до Верхней Суетки. Рейсовый маршрут отменили, а глава района не решает проблему. Виктор Петрович заверил, что временный перевозчик уже начал работать по тем же тарифам.
- Также губернатор подтвердил, что движение по мосту на пр. Ленина откроют до 30 ноября.
Полный текст с подробностями читайте на сайте altapress.ru в понедельник.