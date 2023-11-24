Когда собираются решать проблемы, озвученные на прямой линии губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября во время прямой линии ответил на самые волнующие жителей региона вопросы. Рассказываем, что беспокоило людей больше всего, когда проблемы будут разрешать и что стало с обращениями прошлых лет.

9,5 тыс. вопросов

В этом году на прямую линию губернатора поступило порядка 9,5 тыс. вопросов и обращений через автоответчик, письма, общественную приемную и соцсети.

Конечно, далеко не все попало в прямой эфир. На какие-то глава региона дал ответ письменно, а какие-то просто пообещал не оставить без внимания и перепоручил органам исполнительной власти.

Прямая линия проводится в крае уже третий год, и в этом году сперва поделились кратким отчетом о том, как разрешились вопросы прошлых лет.

Например, одной из популярных тем в обращениях граждан тогда традиционно была ЖКХ. Так, жители села Пещерка Залесовского района показали грязную и ржавую воду, которая текла из их кранов. Губернатор велел Минстрою разобраться, и в итоге на водоснабжение в селе из федеральных денег выделили 38 млн рублей, а из бюджета края – 7,5 млн.

В Павловском районе удалось спасти зарастающий водорослями пруд, а в Тальменке с 1 сентября этого года открылась новая школа, которую наконец достроили на замену предаварийной старой.

Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Тема недели

Основные темы, которые интересовали жителей в этом году, практически не изменились по сравнению с предыдущими. Среди них были ЖКХ, медицина, образование, состояние дорог и прочие.

Шквал вопросов был о последствиях урагана, который обрушился на регион 18-19 ноября. И неудивительно: непогода стала наиболее актуальной темой последней недели. Губернатор дал общий ответ, что инфраструктуру, больницы, детсады, школы и жилые дома действительно до сих пор восстанавливают, хотя прошло уже больше четырех дней. Впрочем, по словам Томенко, ситуация находится под контролем.

Множество вопросов касались социальной помощи, в том числе многодетным и ветеранам боевых действий. Зашла речь про инвалидов-колясочников, пандусы и в целом доступную среду.

А еще жители края активно интересовались медициной: например, закрытием уникальной лаборатории жесткой коррекции зрения в Барнауле и отсутствием в Бийске ночного исследования на эпилепсию.

Признал губернатор и неустойчивую сотовую связь в некоторых населенных пунктах региона, в частности тех, где живет менее 100 и от 100 до 500 человек. Таких в Алтайском крае аж несколько сотен. И тем не менее, даже их собираются обеспечить хорошей связью, и большую часть — до 2030 года.

Все вопросы Виктор Томенко пообещал передать профильным ведомствам и главам городов и муниципалитетов, а отчеты по большинству ситуаций ждет без промедлений — уже к 1 декабря.

Лишь в некоторых случаях губернатор согласился подождать дольше — месяц, а не неделю. Например, в ситуации с переполненными мусорными контейнерами возле бийской школы. Вопрос перейдет к главе города, а также инспекции строительно-жилищного надзора, чтобы они спросили с тех компаний, которые должны убирать отходы. Однако пока Виктор Петрович собирается понаблюдать за процессом.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Целесообразна ли помощь

Важнейшим и глобальным блоком, конечно, стали коммунальные вопросы — это водоснабжение, газ и т.д. Какие-то села остались без воды недавно, и теперь приходится ходить на колонку, в том числе пожилым людям. А в каких-то вопрос водоснабжения уже несколько лет решают собственными силами, но скважин перестает хватать даже на стирку, не говоря уже о питье.

Губернатор считает, что водоснабжение — традиционно сложная тема для края "в силу географии и геологии". Но если в предыдущих обращениях Виктор Петрович готов был заняться решением проблемы, то здесь задумался о целесообразности помощи.

Глава региона подразумевает, что страдающие населенные пункты слишком маленькие, а денег для бурения скважины и строительства водонапорной башни потратить придется много.

«Тем не менее, пока все равно можно организовать подвоз и раздачу воды. Раз уж вопрос попал на прямую линию, доведем дело до логического разрешения. Все-таки люди живут в селе, уезжать не собираются, и это наша ответственность», — сказал Томенко.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Про Новый год

Виктор Томенко заверил, что все привычные форматы поздравлений детей с новогодними праздниками останутся и в этом году: школьники получат сладкие подарки, а некоторые поедут на губернаторские елки.

Подробнее о новогодних развлечениях и каникулах будут рассказывать в течение ближайшего месяца.

Про мост, разрытые дороги и автобусы

Новая школа в селе Ракиты оказалась не готова к 1 сентября, а в ДК, куда дети временно ходят на физкультуру, разваливается крыша. Губернатор заверил, что к 1 января школу точно откроют.

Во время газификации разрыли дороги в Казеной Заимке и Новоалтайске, а благоустроить обратно забыли. Томенко отметил, что Газпром обязан восстанавливать дороги по контракту.

Жители Суетского района пожаловались на отсутствие транспорта и невозможность ездить из Благовещенки до Верхней Суетки. Рейсовый маршрут отменили, а глава района не решает проблему. Виктор Петрович заверил, что временный перевозчик уже начал работать по тем же тарифам.

Также губернатор подтвердил, что движение по мосту на пр. Ленина откроют до 30 ноября.

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