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Политика

КНДР нанесла артудар по южнокорейским островам. Жителей эвакуируют

Утром 5 января армия КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо, сообщает РИА Новости.

КНДР. Пхеньян.
КНДР. Пхеньян.
unsplash.com

Жертв и ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи не зафиксировали.

Место падения снарядов находилось к северу от межкорейской морской границы.

Известно, что по военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установили морскую демилитаризованную зону для предотвращения военных столкновений в Желтом и Восточном морях. Проведение артиллерийской стрельбы в этой зоне нарушает условия военного соглашения.

Южная Корея уже объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с возможной "провокацией" со стороны КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Власти сделали это по запросу военных и сейчас содействуют эвакуации мирного населения. В 9:00 по московскому времени в районе острова начнутся учения морской пехоты Южной Кореи.

Ранее Северная Корея подтвердила факт испытания сверхкрупных ракет.

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