21 декабря
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Политика

Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом странам-провокаторам

Северокорейский лидер заявил о возможности незамедлительного ответа с помощью ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын в России, 2019 год.
Ким Чен Ын в России, 2019 год.
kremlin.ru

Ким Чен Ын встретился с военнослужащими главного ракетного управления, которые участвовали в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", и поздравил их с удачным запуском.

"Военная деятельность продемонстрировала эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия", - заявил глава КНДР.

Известно, что высота полета межконтинентальной ракеты составила более шести тыс. километров, дальность около тысячи километров. Ракета пролетела бы 15 тыс. километров, достигнув любой точки на территории США.

Ранее Ким Чен Ын зарыдал на съезде матерей. Что вызвало такую реакцию северокорейского лидера — неизвестно. Но это произошло во время чтения доклада. Там говорилось о будущем детей и готовности матерей к самопожертвованию.

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