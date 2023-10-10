10 октября
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Политика

Казнь гражданских пленных палестинская группировка обещала транслировать на весь мир

ХАМАС не будет вести переговоры о заложниках при боевых действиях, сообщает арабский телеканал Al Hadath.

Взрывы в Израиле
Взрывы в Израиле
Соцсети

Речь идет о гражданах, захваченных в Израиле недалеко от сектора Газа.

Ранее официальный представитель военного крыла радикальной группировки ХАМАС заявил, что палестинцы казнят гражданских пленных, если Израиль не прекратит атаку на жилые дома в секторе Газа, указывает LIFE.

Казнь обещали транслировать на весь мир.

Обмен на женщин

При этом ХАМАС готово обменять часть заложников на палестинских женщин, которые находятся в тюрьмах Израиля.

Ранее стало известно, что планы и сроки атаки на Израиль держали в строжайшем секрете руководители ХАМАС.

Нападение спланировала «горстка» высших командиров ХАМАС в секторе Газа. Союзники группировки также не знали о сроках нападения. Группировка подготовилась к этой войне и готова к любым сценариям. Вплоть до длительной войны.

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