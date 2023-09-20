Карабахский конфликт: как долго он длится и что происходит сейчас

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Почему возник Карабахский конфликт?

Участники борьбы за Карабах ссылаются на русско-персидскую войну начала XIX века, когда Карабахское ханство вошло в состав Российской империи и было преобразовано в Карабахскую провинцию.

С приходом советской власти было принято решение передать территорию Армении. Однако на следующий день вопрос пересмотрели в пользу Азербайджана.

1923 году регион получил статус автономной области в составе Азербайджанской ССР.

В 1988 году в Карабахе началось широкое общественное движение за воссоединение с Арменией. Была провозглашена независимость от Азербайджана под именем Нагорно-Карабахской республики.