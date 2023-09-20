Карабахский конфликт: как долго он длится и что происходит сейчас

Участники борьбы за Карабах ссылаются на русско-персидскую войну начала XIX века, когда Карабахское ханство вошло в состав Российской империи и было преобразовано в Карабахскую провинцию.
С приходом советской власти было принято решение передать территорию Армении. Однако на следующий день вопрос пересмотрели в пользу Азербайджана.
1923 году регион получил статус автономной области в составе Азербайджанской ССР.
В 1988 году в Карабахе началось широкое общественное движение за воссоединение с Арменией. Была провозглашена независимость от Азербайджана под именем Нагорно-Карабахской республики.
С начала XX века (1905 г.) Нагорный Карабах стал ареной кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений. Самыми масштабными стали:
- Борьба за независимость (конец 1980-х – начало 1990-х)
- Первая (1992-1994 гг.) и Вторая (2020 г.) Карабахские войны
- Обострения в 2014, 2016 и 2018 годах.
Президент Нагорно-Карабахской Республики утверждает, что регион был одной из провинций исторической Армении и всегда играл важную роль в истории армянского народа. Присоединение Карабаха партией большевиков к Советскому Азербайджану считает насильственным.
Также он подчеркнул, что Нагорно-Карабахская Республика заслужила право быть полноценным членом международного сообщества.
«В течение двух десятилетий существования Республики Арцах нам удалось построить демократическую, стабильно развивающуюся и не представляющую ни для кого опасности страну. А такая страна не может быть не признана», — заключил президент.
Азербайджан в этой ситуации призывает к решению, основанному на уважении к территориальной целостности и мирном сосуществовании армянской и азербайджанской общин в нагорно-карабахском регионе.
С этой целью должны быть освобождены все оккупированные территории и возвращены в свои дома насильственно перемещённые лица.
Накануне Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе. Кроме того, Баку утверждает, что страна систематически обстреливает азербайджанскую армию.
В Минобороны Армении заявили, что в Нагорном Карабахе подразделений армянских вооруженных сил нет, а азербайджанская сторона лжет.
В больницы Карабаха на фоне обострения конфликта уже поступило 80 раненых, заявило армянское агентство
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоится 21 сентября.