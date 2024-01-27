В субботу, 27 января, в Барнаул приехал Вячеслав Даванков. Политик во время делового завтрака обсудил с представителями местного бизнес-сообщества расширение малого и среднего предпринимательства, пообщался со своими сторонниками. Об этом сообщает amic.ru.

Кто такой Вячеслав Даванков

Вячеслав Даванков — молодой кандидат (39 лет) в президенты от партий "Новые люди"," Партия роста", на данный момент занимает место вице-спикера Госдумы.

За последнее время в стране ввели новые заперты и ограничения, против которых и выступает Даванков. В своей предвыборной программе он упоминает о расширении гражданских и деловых свобод.

Во время разговоров со СМИ, Даванков сказал, что не желает критиковать других кандидатов - для предупреждения излишнего внимания и скандалов.

По мнению экспертов, Даванков объединяет вокруг себя молодежный электорат — в силу своего возраста и заявлений.

Вячеслав Даванков в Барнауле

В Барнауле, кроме встречи с бизнесменами, Даванков возложил цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда на ул. Антона Петрова. Сегодня Россия отмечает 80-лет со дня прорыва блокадного кольца.

Встреча со студентами и преподавателями в АлтГУ - завершающий этап визита Вячеслава Даванкова, темой встречи стала поддержка стартапов молодых ученых.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 29 регионов, включая Алтайский край, могут принять участие в голосовании в электронном виде.

Радмила Бичакова

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