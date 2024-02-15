Верность Женевскому соглашению. Как выводили советские войска из Афганистана 35 лет назад

15 февраля 1989 года последняя колонна армии СССР покинула территорию Афганистана. Попытка контролировать ситуацию в чужой стране не принесла советским властям ожидаемого результата. О том, что предшествовало началу войны, и как шла жестокая борьба за власть, расскажет altapress.ru .

Начало войны

В 1978 году руководитель Афганистана Нур Мохаммад Тараки повел страну по пути социализма. Однако реформы нового правителя оказались непопулярны среди населения. Многих граждан арестовывали и казнили за инакомыслие.

Среди народа обрели популярность борцы с властью — моджахеды. Они без труда настроили против государственного строя неграмотное население Афганистана, которое начало участвовать в вооруженных мятежах.

Местные правители попросили помощи у Советского Союза, поскольку не справлялись с нападками радикальных исламистов. Москва отказала в просьбе. Однако ситуация на границе с СССР ухудшилась, и 24 декабря 1979 года советская 40-я Армия вошла на территорию Афганистана.

Борьба за власть

В правительстве Афганистана не было единства. Уже в 1979 году Хафизулл Амин стал следующим правителем Афганистана: он убил Тараки и занял его место. Борьба с исламистами и давление на население продолжались.

Брежнев, ранее пообещавший Тараки военную помощь и личную безопасность, не потерпел поступка Амина.

27 декабря 1979 года отряд советских спецназовцев штурмовал президентский дворец, убив Амина и его сыновей. Новым правителем стал Бабрак Кармаль — ставленник Советского Союза.

Позже его сменили на другого политика — Мохаммада Наджибуллу. Его считали идеальным кандидатом, но сам он не соглашался на предлагаемую роль — понимал, что разрешить военный конфликт будет непросто. В это время ситуация на мировой политической арене изменилась. Америка, оказывавшая поддержку исламистам, вынудила Советский Союз в Афганистане вывести войска.

От СССР до РФ

За время конфликта в СССР сменился не один правитель. Решение о вводе войск в 1979 году принимал Брежнев. Он рассчитывал всего на несколько лет помощи Афганистану, но умер. Его последователи Андропов и Черненко также скончались. Каждый новый генсек понимал необходимость закончить афганскую войну, но до действий не доходил. Решение о выводе войск принял Михаил Горбачев.

После вывода советских войск руководитель Афганистана не справился с натиском вооруженных моджахедов. Спустя три месяца моджахеды захватили столицу страны Кабул.

Уже президент РФ, Борис Ельцин не хотел тратить средства “на смягчение последствий катастрофической советской политики”.

Итоги войны

Советский Союз начал выводить свои войска из Афганистана 15 мая 1988 года по Женевскому соглашению. На выполнение этого обязательства страна взяла 9 месяцев. Необходимо было вывести шесть полков, три из которых танковые. В первые три месяца страну покинула половина военнослужащих — 50 тыс. человек.

Трудности начались, когда стало понятно, что моджахеды не собираются прекращать боевые действия. В Женевских переговорах они не участвовали и с решением съезда не согласились.Сопротивление переросло в активное нападение. Поэтому в начале ноября 1988 года советские власти приостановили операцию по выводу войск.В Афганистане без помощи СССР не справлялись.

Однако 25 января 1989 года на заседании Политбюро ЦК КПСС под лозунгом “верности Женевскому соглашению” власти приняли решения об окончательном выводе войск. С 15 августа по 15 февраля Афганистан покинули остальные 50 тыс. военнослужащих.

Казнь президента

После вывода советских войск Мохаммад Наджибулла остался один на один в борьбе с исламистами. В стране началась еще большая неразбериха. Моджахеды поссорились почти сразу после того, как взяли столицу, и начали войну друг против друга.

Наджибулла скрывался в здании миссии ООН в надежде спастись. Ему предложили оставить пост добровольно, но получили отказ. На этом предложения к правителю закончились.

В одну из ночей его долго пытали, и в конце концов убили, повесив тело на главной площади.

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