3 декабря
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Политика

Как объявление войны КНДР расценит вмешательство в работу спутника-разведчика

Любое иностранное вмешательство в работу своего спутника-разведчика Северная Корея будет расценивать как объявление войны, предупредил представитель Минобороны КНДР.

Спутник. Земля из космоса.
Спутник. Земля из космоса.
СС0

Северокорейские военные обратили внимание на заявления экспертов США о том, что американские Космические силы могут не только уничтожить спутники, но и нанести урон наземным станциям управления, указывает Газета.Ru.

Северная Корея запустила свой первый спутник-разведчик 21 ноября. Запустить его удалось с третьей попытки. Две предыдущие — в мае и августе — окончились неудачно.

После успешного запуска в КНДР заявили, что в скором времени в космос отправятся еще спутники-разведчики.

Объекты

Северокорейский спутник сделал снимки важных объектов — Белого дома и Пентагона, авиабазы США, военно-морской базы, судоверфи и аэродрома.

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