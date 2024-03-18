Как голосовали в селах, через ДЭГ и в районах Барнаула на выборах президента, рассказали в Избиркоме Алтайского края

В Алтайском крае работал 1701 избирательный участок. Из них 1684 — стационарные, а еще 17 — на территориях больниц, в санаториях Белокурихи и в следственном изоляторе Барнаула.
В списки избирателей на момент окончания голосования было внесено 1 754 697 человек, включая голосующих через ДЭГ. Из них в выборах поучаствовали 1 050 936 граждан, что составило 59,89%.
В Алтайском крае подсчитали голоса еще к 12:00 дня. Ни один протокол участковых избирательных комиссий, по словам Ирины Акимовой, не вызвал вопросов. Замечаний или сложностей по установлению итогов голосования также не было.
По предварительным результатам, голоса распределились следующим образом:
- Владислав Даванков — 48 104 человек или 4,58% от общего числа проголосовавших;
- Владимир Путин — 890 855 или 84,88%;
- Леонид Слуцкий — 38 105 или 3,63%;
- Николай Харитонов — 56 813 или 5,41%.
Всего через ДЭГ проголосовали 261 498 человек из 276 808 зарегистрированных. Явка в этом формате составила рекордные 94,47%. Вот как распределились голоса по электронному голосованию:
- Владислав Даванков — 14 387 или 5,53%;
- Владимир Путин — 227 085 или 87,29%;
- Леонид Слуцкий — 11 039 или 4,24%;
- Николай Харитонов — 7 649 или 2,94%.
Наибольшую активность по традиции проявили избиратели из сельской местности. В 34 муниципалитетах явка оказалась равна средней по региону или гораздо выше.
Самая высокую явку зафиксировали в следующих районах:
- Родинский — 98,41%
- Алейский — 82,97%
- Кытмановский — 82,49%
- Кулундинский — 79,87%
- Завьяловский — 78,51%
- ЗАТО Сибирский — 76,87%
- Заринский — 76,39%
- Краснощековский — 75,69%
- Рубцовский — 74,16%
- Петропавловский — 74,12%
Немного меньше людей пришло в городах. В Рубцовске — 42%, в Бийске — чуть больше 43%. В Центральном районе Барнаула явка составила 45,7%, в Индустриальном — с среднем 46%, в Ленинском районе — 47%, в Железнодорожном — 47,5%, в Октябрьском — 49,1%.
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