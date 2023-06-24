27 июня
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Политика

Кадыров: чеченские бойцы выехали в Ростов-на-Дону

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров.
Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров.
t.me/RKadyrov_95

Кадыров назвал происходящее ножом в спину и военным мятежом.

"Я ни раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен", — сказал он.

Также Кадыров назвал мятеж вызовом государству, против которого надо сплотиться всем вокруг национального лидера.

Он добавил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Военные готовы сделать все, чтобы сохранить целостность страны.

"Мятеж должен быть подавлен, и, если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!" — подытожил глава республики.

Ранее altapress.ru собрал главные тезисы из обращения президента. А также мы публиковали полный текст обращения Путина.

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