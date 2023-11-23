Иностранные производства вин начнут проверять российские власти

Россельхознадзор намерен выезжать на производства с аудитом и оценивать технологию изготовления, сообщает " Лента.ру ".

Известно, что переговоры с рядом стран для начала контроля уже ведут.

Ведомство направило проект меморандума в 21 страну.

Ранее ученые объяснили, почему от красного вина болит голова.