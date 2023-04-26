28 апреля
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Политика

Информацию о времени и месте контрнаступления ВСУ знают пять человек

В Совете Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта.

Чеченский спецназ на Украине.
Чеченский спецназ на Украине.
Скриншот видео t.me/RKadyrov_95

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, указывает Газета.Ru. По его словам, когда контрнаступление начнется, все его увидят «своими глазами».

Он добавил — с планом контрнаступления может ознакомиться лишь ограниченный круг лиц, в котором не более 3−5 человек.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления о том, что контрнаступление ВСУ может дать почву для переговоров России и Украины, пишет «КП».

Между тем в зону проведения спецоперации могут оправиться добровольцы, которые подписали контракт.

Обязательно

Обязательные условия для того, чтобы стать добровольцем — гражданство РФ, возраст от 18 до 60 лет, отсутствие серьезных заболеваний.

Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту или записаться в добровольческий отряд, нужно обратиться в военный комиссариат или пункт набора.

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