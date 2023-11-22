ХАМАС освободит заложников по договоренности с Израилем

Власти Израиля заключили сделку с ХАМАС. Боевики согласились вернуть часть заложников в обмен на временное прекращение боевых действий и освобождение палестинских заключенных. Об этом сообщают Times of Israel и Haaretz .

По данным РБК, канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что не менее 50 женщин и детей должны освободить в течение четырех дней. Власти уточнили, что могут неоднократно продлять перемирие на один день в обмен на каждые десять дополнительно освобожденных.

Израиль, в свою очередь, также освободит женщин и детей в израильских тюрьмах, пишет The Times of Israel. Согласно заявлению ХАМАС, освобожденных будет 150.

Практически все 38 членов правительства Израиля поддержали соглашение. Отказались только представители крайне правой партии — «Оцма Иегудит». Как пишет Hareetz, израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка «Шин Бет» и разведка «Моссад» — тоже выступили за заключение сделки.

Согласно Axios, это соглашение стало крупнейшим дипломатическим прорывом с начала войны.

Подготовка соглашения

The Washington Рost сообщила, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры в столице Катара при посредничестве США и близки к соглашению. Документ на шесть страниц, помимо закрепления порядка передачи заложников, предполагал отправку гуманитарной помощи в анклав.

На следующий день, 19 ноября, эту информацию прокомментировали официальные лица Соединенных Штатов и Катара. Заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер в эфире NBC рассказал, что они «ближе, чем были», к достижению соглашения, однако есть еще несколько нерешенных вопросов. Он также отметил, что освобождение заложников — один из приоритетов президента США Джо Байдена.

По словам премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани, заключение сделки зависело от практических вопросов и логистики. Но теперь он более уверен, что стороны «достаточно близки, чтобы заключить сделку, которая сможет безопасно вернуть людей в свои дома». Об этом он заявил на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Первые новости о ведении переговоров появились в СМИ 15 ноября. Изначально ХАМАС требовал освобождения всех заключенных из израильских тюрем в обмен на всех заложников. Израиль отказался.

В этот же день Совет Безопасности ООН принял резолюцию, где призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа «на достаточное количество дней», пишет РБК. Резолюцию поддержали 12 из 15 стран. Россия, США и Великобритания воздержались. Резолюция также призывала к освобождению всех без исключения заложников без предварительных условий и соблюдению международного права. МИД Израиля заявило, что это невозможно, «пока 239 заложников все еще находятся в руках террористов ХАМАС».

О 239 заложниках ХАМАС

7 октября во время нападения боевики ХАМАС захватили 239 человек, в том числе около 40 детей, как сообщили власти Израиля. Среди них — граждане 26 стран, включая Россию, США, Францию, Германию, Великобританию, Таиланд, Аргентину и Нидерланды. Пленников увезли в сектор Газа.

Пока освободили лишь четырех человек: 20 октября ХАМАС отпустил двух граждан США, 23 октября — двух пожилых гражданок Израиля 79 и 85 лет. Как пишет Al Jazeera, среди заложников много военных.

ХАМАС заявил о смерти 50 заложников в результате авиаударов Израиля по сектору Газа.



Израиль сообщил о гибели в результате пыток 23-летней гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук, которую ХАМАС похитил с музыкального фестиваля.

ЦАХАЛ заявила, что одну заложницу удалось освободить в ходе рейда в секторе Газа 30 октября — рядовая израильской армии Ори Мегидиш вернулась домой.

Израиль заявил, что как минимум двух иностранных граждан держали заложниках в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа». Рядом с больницей также нашли тело 19-летней израильтянки, которая служила в армии Израиля. ХАМАС заявил, что девушка погибла от авиаудара, Израиль возложил вину на ХАМАС.

ЦАХАЛ поделилась двумя видеозаписями с камер больницы, где видно, как одного заложника ведут по коридору, а второго — везут на каталке.

Израиль также сообщил, что под больницей обнаружили тоннель длиной в 50 метров. Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, отрицает этот факт.

Лилия Попова.