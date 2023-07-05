Губернатор Томенко рассказал, как в Алтайском крае решается проблема нехватки специалистов

- Программа переподготовки инженерных кадров позволяет решить проблему нехватки квалифицированных специалистов на предприятиях, дает дополнительный рывок экономике края.
Губернатор Виктор Томенко пообщался со слушателями «Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров». Программа действует с 2021 года, по ней обучили уже сотни специалистов и руководителей, работающих на заводах края.
Благодаря окончившим программу специалистам заводы повышают свою эффективность, свои доходы, повышают зарплаты своих сотрудников. Как следствие, экономика края получает резкий рывок, дополнительные налоги в бюджет, жители края — новые рабочие места и высокие зарплаты.
- Губернатор Виктор Томенко осмотрел производства предприятия «Мартика», где выпускник программы уже придумал, как резко улучшить экономику завода
Глава региона осмотрел участки предприятия, в том числе роботизированную линию, которая была запущена в 2022 году. Запуск линии стал возможен после того, как технический директор «Мартики» Тимофей Молчанов прошел обучение по губернаторской программе.
С помощью полученных знаний он начал внедрять на производстве роботизированную линию по выпуску готовой продукции отечественного производителя «Авангард пласт», которая позволила изменить подходы к организации производства. В этом году предприятие продолжает роботизации производственного процесса.
- В Алтайском крае действует много программ переподготовки кадров, после которых жители могут получить в регионе хорошую работу с высокими зарплатами
В регионе на сегодня предложение вакансий в два раза выше, чем спрос на них. Есть множество предложений о работе с высокой зарплатой.
Чтобы ее получить, нужно пройти программы повышения квалификации, которые действуют в крае. В частности, в регионе есть федеральная программа «Профессионалитет» — когда колледжи готовят специалистов по запросу конкретных предприятий.
После этого выпускники получают гарантированное трудоустройство с достойной оплатой.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
- В этом году у нас будет уже третий выпуск программы. За три года несколько сотен человек прошли инженерную школу. Спрос на программу очень большой. Предприятия подали больше 500 заявок — по 2,5 человека на место. Программа дает свои результаты. Теоретические знания и практика на предприятиях Новосибирска, Барнаула, Красноярска многое дали нашим участникам. Новые знания дают действующим специалистам возможность что-то привнести на свое предприятие, чему-то научиться, что-то подсмотреть.
Тимофей Молчанов,
технический директор «Мартики»:
- Я пошел на губернаторскую программу в нашем политехе, потому что надо в тонусе себя держать, обновлять знания. У нас было химическое направление, так как наша компания относится к химпрому. Учеба делилась на несколько блоков. Работу я писал по оптимизации нашего предприятия на основе полученных знаний. Прежде всего это касается автоматизации процесса, и мы постепенно стали на нее переходить. Мы открыли автоматизированный участок — это первый шаг к новому предприятию. Важно, что это практическая учеба, а не просто академические знания. Программа важна, потому что у людей появляется возможность по-иному взглянуть на производство.
Справка
Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для предприятий промышленного и энергетического комплексов Алтайского края была создана в 2021 году и финансируется из краевого бюджета.
Ранее Виктор Томенко осмотрел медколледж, где учатся будущие фельдшеры.