Губернатор Томенко рассказал, как в Алтайском крае решается проблема нехватки специалистов

Губернатор Виктор Томенко осмотрел производство резиновых и пластмассовых изделий в компании «Мартика» и пообщался со слушателями «Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров». Инженеры проходят на этом предприятии стажировку. За три года удалось обучить сотни человек, которые теперь применяют полученные навыки на заводах края.

Программа переподготовки инженерных кадров позволяет решить проблему нехватки квалифицированных специалистов на предприятиях, дает дополнительный рывок экономике края.

Губернатор Виктор Томенко пообщался со слушателями «Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров». Программа действует с 2021 года, по ней обучили уже сотни специалистов и руководителей, работающих на заводах края.

Губернатор Виктор Томенко побывал на производстве резиновых и пластмассовых изделий в компании «Мартика» Антон Червяков

Благодаря окончившим программу специалистам заводы повышают свою эффективность, свои доходы, повышают зарплаты своих сотрудников. Как следствие, экономика края получает резкий рывок, дополнительные налоги в бюджет, жители края — новые рабочие места и высокие зарплаты.

Губернатор Виктор Томенко осмотрел производства предприятия «Мартика», где выпускник программы уже придумал, как резко улучшить экономику завода

Глава региона осмотрел участки предприятия, в том числе роботизированную линию, которая была запущена в 2022 году. Запуск линии стал возможен после того, как технический директор «Мартики» Тимофей Молчанов прошел обучение по губернаторской программе.

Губернатор Виктор Томенко побывал на производстве резиновых и пластмассовых изделий в компании «Мартика» Антон Червяков

С помощью полученных знаний он начал внедрять на производстве роботизированную линию по выпуску готовой продукции отечественного производителя «Авангард пласт», которая позволила изменить подходы к организации производства. В этом году предприятие продолжает роботизации производственного процесса.

В Алтайском крае действует много программ переподготовки кадров, после которых жители могут получить в регионе хорошую работу с высокими зарплатами

В регионе на сегодня предложение вакансий в два раза выше, чем спрос на них. Есть множество предложений о работе с высокой зарплатой.

Чтобы ее получить, нужно пройти программы повышения квалификации, которые действуют в крае. В частности, в регионе есть федеральная программа «Профессионалитет» — когда колледжи готовят специалистов по запросу конкретных предприятий.

Губернатор Виктор Томенко побывал на производстве резиновых и пластмассовых изделий в компании «Мартика» Антон Червяков

После этого выпускники получают гарантированное трудоустройство с достойной оплатой.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

- В этом году у нас будет уже третий выпуск программы. За три года несколько сотен человек прошли инженерную школу. Спрос на программу очень большой. Предприятия подали больше 500 заявок — по 2,5 человека на место. Программа дает свои результаты. Теоретические знания и практика на предприятиях Новосибирска, Барнаула, Красноярска многое дали нашим участникам. Новые знания дают действующим специалистам возможность что-то привнести на свое предприятие, чему-то научиться, что-то подсмотреть.

Тимофей Молчанов,

технический директор «Мартики»:

- Я пошел на губернаторскую программу в нашем политехе, потому что надо в тонусе себя держать, обновлять знания. У нас было химическое направление, так как наша компания относится к химпрому. Учеба делилась на несколько блоков. Работу я писал по оптимизации нашего предприятия на основе полученных знаний. Прежде всего это касается автоматизации процесса, и мы постепенно стали на нее переходить. Мы открыли автоматизированный участок — это первый шаг к новому предприятию. Важно, что это практическая учеба, а не просто академические знания. Программа важна, потому что у людей появляется возможность по-иному взглянуть на производство.

Справка

Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для предприятий промышленного и энергетического комплексов Алтайского края была создана в 2021 году и финансируется из краевого бюджета.

Ранее Виктор Томенко осмотрел медколледж, где учатся будущие фельдшеры.