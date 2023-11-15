Губернатор из 1990-х. Лев Коршунов – о баталиях в первой администрации края, ночных приемах и схватках с журналистами

Лев Коршунов пришел в администрацию Алтайского края, когда рушилась старая экономика и рождалась новая – в 1991-м. Он стал губернатором, когда в стране впервые за 70 лет появился бизнес, когда на сцену жизни вышли политики нового типа, а общество пыталось адаптироваться к стремительным (а для кого-то и страшным) переменам. Побывав в гостях редакции altapress.ru, он рассказал, как ему работалось в те годы во главе исполнительной власти, как принимались ключевые для региона решения и как старое сосуществовало с новым.

Левые и правые

- Лев Александрович, в администрацию края вы пришли при Владимире Райфикеште, первом губернаторе Алтайского края. Вы заняли пост первого заместителя. А как вы там оказались?

- Меня пригласил Райфикешт. Но, надо сказать, предложения на работу в крайисполком были и раньше – в то время я был мэром Рубцовска, народным депутатом РСФСР.

Менять место работы я не собирался: мне было интересно, город нравился, были результаты работы. Когда поступило предложение с функционалом «жизнеобеспечение региона», я серьезно задумался и согласился. Полагал, что работа в краевой администрации даст возможность помочь и Рубцовску.

К этому времени было ясно: страна стоит на пороге огромнейших изменений - от политики и экономики до уклада жизни. Откуда мне, как и миллионам людей, было знать, через что нам придется пройти?

- В администрацию края набрали много людей, которые были профессионалами в своей сфере, но не были знакомы с работой чиновников. Как с этим справлялись?

- Действительно, на первый взгляд, принцип формирования состава администрации напоминал старый анекдот: “А что будет, если скрестить ежа и ужа? Ответ: метр колючей проволоки”.

Спикер парламента Александр Суриков (крайний слева) и губернатор края Владимир Райфикешт (второй слева). Начало 1990-х. Аккаунт В. Райфикешта в Facebook.

C одной стороны, в состав администрации входили управленцы, прошедшие огонь и воду. С другой - ни дня не работавшие в структурах власти и крайне негативно к ней относящиеся. Казалось, что в таком коллективе не до работы, будут одни “разборки”.

Но все произошло вопреки бюрократической логике.

- Почему, как вы думаете?

- Считаю, что объединяющей и цементирующей фигурой стал сам Райфикешт. Он не разогнал специалистов, как это часто бывает, исходя либо из идеологических принципов, либо из желания иметь своих – возможно, бестолковых, но своих.

Сохранены были профессионалы, работавшие как в крайисполкоме (администрации), так и “на линии” – главы городов и районов. Для Райфикешта было не важно, левый руководитель или правый, коммунист он или демократ. Главное - может ли он обеспечить стабильность и жизнеспособность территории и уважает ли его население.

Лев Коршунов. Елизавета Маликова.

Частники и коммуналка

- Очень уж разнообразная команда была - наверное, вы много спорили? Расскажите, о чем, например.

- Проще сказать, о чем не спорили. Возникла тема приватизации жилья и соответственно инженерной инфраструктуры (канализации, водопровода и т.д). Вопросами приватизации занимался Сергей Потапов.

Сегодня, мало кто помнит, но жилье, садики, пионерские лагеря, и, соответственно, их инфраструктура были как у органов власти, так и у предприятий.

В Рубцовске наибольший объем жилья имел Алтайский тракторный завод, затем трест №46, и только третьим был горисполком. Аналогично и инженерная инфраструктура. И я даже в страшном сне я не мог представить, что вопросы жизнеобеспечения можно передать в частные руки.

- Собственно, почему? Сегодня все крупные ТЭЦ у частников.

- Я был уверен, что произойдет полный коллапс, заморозим зимой население. Прежде, чем что-то в частные руки передать, нужно обучить, обеспечить техникой и т. д. По этому вопросу, да и по тысяче аналогичных, мы и спорили между собой.

Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года. Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

Сегодня я думаю, что такое сочетание несочетаемых специалистов и помогло. Пусть в спорах, пусть медленно, маленькими шажками, возможно, и с ошибками, но шаг за шагом экономика края начала работать по-новому.

- Губернатор был убежденным рыночником. Это мешало или помогало работать (с учетом специфики Алтая)?

- Владимир Федорович был сторонником различных форм собственности в экономике. Именно эта позиция давала возможность выстраивать экономику региона с прицелом на будущее.

И уже к середине 1990-х годов в Барнауле повсюду были открыты небольшие магазинчики, и людям не нужно было, как раньше, ходить за хлебом и молоком почти за километр. Бизнес начал платить налоги и обеспечивать рабочие места.

Первый магазин «Аникс», 1993 г. ТД «Аникс».

Губернатор и перестройка

- Как в те годы складывались отношения команды с первым губернатором?

- Тут я буду говорить только за себя. Допускаю, что мои коллеги могут дать иные оценки. Так сложилась моя жизнь, что работать “под кем-то” мне пришлось очень мало. Может, именно поэтому особенно ценю способность начальника не мешать работать своим подчиненным.

Владимир Федорович не мешал работать. Он имел свою точку зрения и не боялся ее защищать на всех уровнях, поэтому и избран был народным депутатом РФСР. Но если что-то было не понятно или есть сомнения, к нему можно было зайти в любое время, обсудить, выработать консенсус.

- Никто ни в стране, ни в мире не имел опыта перехода от социализма к капитализму. Как находили ответы на трудные вопросы?

- Перестройка порождала сотни разных вопросов, а ответы найти было сложно, порой их и не было. Механизмы рыночной экономики не были понятны как управленцам советской системы, так и населению.

И первому губернатору, и нам пришлось учиться, как выживать в этих условиях. Возрождать фермерство и предпринимательство. Доказывать, что земля имеет стоимость. Проводить приватизацию и банкротство, принять на себя критику и боль за все, что делалось в стране или наоборот не делалось.

Лев Коршунов. Олег Богданов, altapress.ru

Это было время горячих дискуссий. Аграрии, политические партии, движения различного толка, привыкшие за годы советской власти к коллективным формам хозяйствования, рассуждали, нужен ли фермер, как допустить продажу земли, как провести приватизацию и многое другое.

- Правда ли, что в губернаторский кабинет не зарастала народная тропа и из-за этого было трудно решить какие-то более общие вопросы?

- В той ситуации первый руководитель был нарасхват. К нему шли, в том числе, потому что знали: Владимир Федорович может решать вопросы в Москве.

И сегодня, а тогда особенно, от того, как у руководителя региона складывались отношения с Москвой, с федеральными исполнительными органами, во многом зависела и возможность решения сложнейших вопросов территории.

А Райфикешт мог, сняв трубку ВЧ (правительственная связь - Прим. Altapress.ru), позвонить Егору Гайдару, который был тогда и. о. председателя правительства РФ, или заместителю председателя и одновременно министру финансов РФ Борису Федорову. И сказать: к тебе придет Лев Коршунов, прими его. Вопросы, которые можно было решить, решались.

Владимир Райфикешт (слева) и Анатолий Чубайс. Александр Волобуев.

Чиновники и депутаты

- У краевой администрации очень сложно складывались отношения с краевым парламентом. Почему вы общий язык не могли найти?

- Аналогичные ситуации сложились в подавляющем большинстве регионов, и это естественно, когда одна общественно-политическая формация уходила, другая приходила.

Но наш регион входил в пятерку “красно поясных”. Он был одним из тех, где противостояние исполнительной и законодательной властей достигало апогея.

Подавляющее большинство депутатов краевого заксобрания представляли коммунистические и аграрные течения или сочувствовали им. Небольшая прослойка “демократических сил” при голосовании по наиболее “жгучим вопросам” на принятие решений не могла влиять.

- Из-за чего больше всего копий сломали?

- Особо отмечу два момента, дискуссии по которым в крае доходили порой до рукоприкладства: купля-продажа земли (в первую очередь, сельскохозяйственной) и непонимание и непринятие населением приватизации.

И идеология, и форма приватизации вызывали огромное недовольство в обществе. Обнищание людей фактически исключало возможность их реального участия в приватизации.

Ваучер. Altapress.ru

По факту в 1990-х годах «элиты» регионов и население России раскололись и оказались по разные «стороны баррикад». Это же произошло и у нас в крае. И хотя все политические силы говорили о «любви к народу», они по-разному понимали, что делать для улучшения ситуации.

Одни требовали возврата назад, к социалистическим принципам хозяйствования. Другие категорически были против, говорили о свободе от гнета государства, о “невидимой руке рынка”. Сегодня я думаю, что те, и другие плохо понимали, как это можно сделать и к чему это приведет.

Были и третьи. Те, кто находился в пекле этих баталий, понимали, что очень часто в основе лежало не только, да и не столько интересы народа, сколько желание ряда предводителей порулить, забравшись на эту самую власть .

- Это же естественно для политиков – стремиться во власть…

- Вся эта круговерть 1990-х, в том числе и политическое противостояние, бесспорно осложняла работу исполнительных органов власти.

Строительство Нового моста. Барнаул в 1980-х годах. moi-barnaul.ru, Вера Будянская

Это привело к тому, что в 1995 году для разрешения политического и организационного кризиса в крае, я, не согласовывая вопрос с аппаратом президента, обратился в Конституционный суд РФ (спор с депутатами был из-за Устава края, принятого депутатам, губернатор попросил оценить правомочность 11 статей, включая избрание губернатора депутатами. – Прим. Altapress.ru).

- Как отреагировали в Москве на такой «демарш»?

- Прилетев в Москву и встретившись с руководителем аппарата президента, а им был Сергей Филатов (умер в августе этого года - царство ему небесное), я услышал: «Плохо, что не обговорил эту ситуацию с нами. Но если выиграешь, скажем спасибо, проиграешь, пеняй на себя».

По всем принципиальным моментам Конституционный суд принял решения в пользу исполнительных органов края. На мой взгляд, на этапе становления системы управления страной решение суда сыграло заметную роль. И не только для края, но и для всех регионов страны.

А система сдержек и противовесов во взаимоотношениях законодателей и исполнительных органов всех уровней стала более равнозначной. И право населения избирать руководителей регионов подтверждено Конституционным судом России.

Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Олег Богданов

Любопытная история была с финансированием нового моста через реку Обь в Барнауле. Нам удалось переиграть коллег и конкурентов из Ульяновска и возобновить его финансирование и строительство. Но затем правительство РФ потребовало от края софинансирования моста за счет собственных источников.

А это означало дополнительно “обложить экономику края” сбором. Естественно, это решение из экономического мгновенно превратилось в политическое - руководство законодателей считало, что налоговая нагрузка и так непомерно велика.

- Тем не менее сбор был введен.

- У меня в кабинете мы долго обсуждали ситуацию с коллегами. И решили пригласить депутатов осмотреть строительство. И хотя погода была “мерзкопакостной”, они откликнулись.

Сразу после осмотра, а дело было вечером, на речном вокзале, состоялся дружественный обмен мнениями. И на сессии депутаты дружно проголосовали за решение о самофинансировании.

Думаю, если бы на Руси не было этой «славной традиции» посидеть, «обмыть событие» и поговорить, история могла бы пойти по другому пути. В дальнейшем часть собранных средств направлялась не только на мост, но и на развитие и поддержку села.

Владимир Райфикешт, Лев Коршунов (в центре), Александр Назарчук. Константин Емешин.

Отставка и назначение

- Вы стали губернатором в 1994 году, после того как Владимир Райфикешт написал заявление об отставке. Для вас это было неожиданностью?

- И да, и нет, потому что приблизительно за месяц до отставки он рассказал мне, что размышляет над тем, уходить ему или нет. Сейчас я думаю, что к тому времени он уже принял решение уйти.

- У него не выдержали нервы или было что-то личное?

- Не могу сказать. Видимо, сыграло много факторов, в том числе личных. Но это мои догадки.

- Как вы узнали о его отставке?

- Пришел на работу и узнал от сотрудников.

- Вас утвердил президент России?

- Да. Когда возник вопрос о кандидатуре, то, как всегда в таких случаях, начинаются “придворные игры”. По слухам кое-кто даже умчался в Москву, желая повлиять на решение этого вопроса.

Барнаул в 1992-м. yaplakal.com

Если говорить про меня, то, честно говоря, я особо на эту тему не заморачивался. Владимир Федорович сказал, что он назвал мою кандидатуру. К этому времени в мой функционал вошел блок экономических и финансовых вопросов, я из Москвы не “вылазил”, встречаясь со всеми ключевыми министрами.

А за несколько дней до описываемых событий раздался звонок из приемной Черномырдина. Нас соединили, и премьер-министр поинтересовался: какая в крае обстановка, и спросил, не будет ли у меня самоотвода. Я ответил, что не будет.

- Были ли другие претенденты?

- Не знаю. Для меня важно было другое. Как правило, президент РФ на этот пост назначает главу в статусе исполняющего обязанности, затем, присмотревшись к его работе, делает его главой региона. Я же сразу стал главой администрации - без и. о.

- Может быть, это потому, что Борис Ельцин вас знал? Он ведь в 1992 году прилетал в Барнаул.

- Не думаю, что это каким-то образом повлияло. Бориса Николаевича я знал до этого визита. Когда его освободили от должности первого секретаря горкома партии Москвы (это было в 1987 году. - Прим. Altapress.ru), он возглавил Госстрой РФ.

А мы с Николаем Травкиным (в дальнейшем – известный политик демократического толка. – Прим. Altapress.ru) были на одном из заседаний Госстроя, будучи управляющими строительных трестов, рассказывали об опыте внедрения коллективных подрядов. Ельцин на нем присутствовал и более того - он вел его.

Май, 1992 год. Визит президента РФ Бориса Ельцина в Барнаул. Facebook В.Райфикешта

- Кстати, чем вам запомнился тот визит президента на Алтай?

- Многими событиями. Во время его приезда мне поручили организационное обеспечение этого приезда. Именно это во многом помогло мне в дальнейшей работе. Пришлось взаимодействовать напрямую с секретариатом президента, состыковывать неувязки, которые, несмотря на тщательность подготовки, происходят во время визитов первых руководителей страны.

Это дало возможность понять работу секретариата президента, познакомиться с исполнителями, выстроить с ними деловые отношения. В дальнейшем, уже работая губернатором, это помогло “пробивать решения” для края.

И второе. После этого визита в мою жизнь вошла тема природного газа. В процессе работы над ней я познакомился с Виктором Степановичем Черномырдиным (руководителем «Газпрома», в дальнейшем премьер-министром РФ. – Прим. Altapress.ru).

В дальнейшем у меня сложились с ним хорошие отношения, как и с Рэмом Вяхиревым (руководитель «Газпрома». – Прим. Altapress.ru), благодаря этому удавалось решить многие вопросы по газификации.

Борис Ельцин в Барнауле. altairegion22.ru.

День и ночь

- Какой у вас тогда был график работы?

- Рабочий день у меня длился, как правило, до двух-трех часов ночи (я сова). Прием начинался с 9:00. До шести вечера день был расписан, я старался соблюдать график.

- Если кто-то просился на прием вне графика?

- Если приезжал руководитель района и не был записан на определенное время, то после шести вечера он становился в “живую очередь”. Глав района, города я старался принимать в обязательном порядке, а тех, кому было далеко добираться, принимал пораньше. В целом прием продолжался, как правило, до победного.

- Это до какого часа?

- От журналистов я иногда слышу воспоминания о встречах со мной, в том числе и на пресс-конференциях, проходивших далеко за полночь. Бесспорно, это не есть хорошо, но и время было другое.

Как пример вспоминаю наш разговор с Александром Федоровичем Лазаревым, человеком хорошо известным в крае. Он в то время строил онкологический лечебный корпус на улице Матросова.

Лев Коршунов. Елизавета Маликова.

Стройка остановилась, ему посоветовали встретиться со мной. На вопрос как ко мне попасть, ему посоветовали прийти вечером. Он попал ко мне часов в 11-12 ночи и попросил помочь.

На следующий вечер, но уже после 24:00, мы собрали с ним строителей на объекте. Это делалось всякий раз, как только стройка “замирала”. Но корпус был построен, и сегодня в нем лечатся больные.

- В ваше время в администрацию мог пройти каждый – охраны не было. Не боялись, что народный гнев вас настигнет?

- Действительно так было. Решение об охране губернаторов принял Ельцин после нескольких инцидентов в России, поэтому охрана была.

Другое дело, что я с ней почти никуда не ездил, да и вход в администрацию края по факту был свободный. Но по этому поводу произошло несколько крайне неприятных для меня разговоров с Федеральными службами страны.

Николай Рыжак (слева), Лев Коршунов (в центре) и Владимир Райфикешт (справа). Константин Емешин.

Мне много пришлось встречать больших гостей из края, Москвы – то были союзные министры, первые руководители страны. Такие встречи сопровождаются огромным количеством соответствующих служб и организаций: милиция, гаишники, местные начальники, население и т.д.

Еще с времен управляющего трестом, видя такую делегацию на стройке, я всегда хотел дать каждому по лому, чтобы хоть что-то полезное сделали для стройки.

Спорт и музыка

- Время было жутковатое – то Алейск замерзает, то Яровое, то зарплату не платят, то пирамида МММ рушится. Говорят, врачи привыкают к стонам пациентов. Как быстро вы привыкли к этому?

- К горю и беде человек, если он человек, привыкнуть не может. Но если ты волей судьбы оказался в эпицентре опасных и разрушительных событий, надо делать то, что умеешь профессионально. Надо стремиться избежать или предотвратить ущерб, и не ждать, что тебе скажут за это спасибо. Делай, что должен, и будь, что будет.

- Ночами спали?

- И тогда, и сегодня, когда прихожу домой, засыпаю сразу, как только прикоснусь к постели. Благодарю Бога и родителей за данный мне организм, способный выносить все эти нагрузки.

Футбольный матч: администрация края (справа) против журналистов (слева). Г. Шейда_соцсети

- Вы не пьете и не курите. Как снимали напряжение, когда приходили домой?

- Музыка и спорт. Когда поступал в политех, одновременно был принят в музучилище. Любил и люблю сейчас классическую музыку. С детьми, внучками более 40 лет постоянно посещал и посещаю новосибирский оперный, театры музкомедии в Барнауле и Новосибирске, реже, но тоже регулярно - нашу филармонию.

В июле в Новосибирске слушал оперу “Кармен”, в главной роли -белорусская солистка, меццо-сопрано, звезда мировой оперы Оксана Волкова. После таких спектаклей все твои проблемы, болячки уходят куда-то в сторону.

Второе – спорт. К сожалению, спортивная травма ограничила участие в соревнованиях. Но в 1990-х годах администрация края несколько раз сыграла в футбол со сборной журналистов.

Честно говоря, ваши коллеги достали тогда меня и я, не выдержав, принял участие в трех играх и во всех забивал мячи в ворота журналистов. Помню первую нашу игру: когда вышел на поле, болельщики кричали: «Журналисты, дави власть»!

А после третьего забитого мной гола все развернулось наоборот - зрители начали скандировать «Бей журналистов»!

Продолжение следует.