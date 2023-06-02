Госсекретарь США Блинкен сделал заявление для россиян

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США не собирается свергать российскую власть, а также не является врагом для РФ. Об этом пишет "Лайф".

Политик заявил, что граждане РФ должны сами решать, "каким будет их будущее". Он также отметил, что цели свергнуть нынешнюю власть в России у них нет.

По его словам, "США не является врагом" для россиян. Бинкен добавил, что более 30 лет они пытались выстроить с Москвой стабильные взаимоотношения.

"После мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром", — сказал он.

Ранее американский журналист заявил, что страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт.