Госсекретарь США Блинкен сделал заявление для россиян

Политик заявил, что граждане РФ должны сами решать, "каким будет их будущее". Он также отметил, что цели свергнуть нынешнюю власть в России у них нет.
По его словам, "США не является врагом" для россиян. Бинкен добавил, что более 30 лет они пытались выстроить с Москвой стабильные взаимоотношения.
"После мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром", — сказал он.
Ранее американский журналист заявил, что страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт.