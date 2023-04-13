Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

Штрафы повысили за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, сообщают РИА Новости.

Согласно документу, штрафы за продажу продукции составят от 40 до 60 тыс. рублей для граждан.

Должностные лица в случае правонарушения заплатят от 150 до 300 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 400 до 600 тыс. рублей.

Стоит отметить, что сейчас верхняя граница штрафа для граждан составляет 40 тыс. рублей, для должностных лиц — 70 тыс. рублей, а для юрлиц — 300 тыс. рублей.

Закон ужесточает наказание и для тех, кто вовлекает детей в процесс потребления табака: от 2 до 5 тыс. рублей для граждан (сейчас — от 1 до 2 тыс. рублей).

Родители ребенка, которые совершили правонарушение, заплатят от 5 до 7 тыс. рублей. Сейчас максимальное наказание составляет 3 тыс. рублей.

Поправки внесли все депутаты Госдумы от всех фракций.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов.