Главным архитектором Алтайского края переназначили Виктора Четошникова

Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона – главным архитектором Алтайского края назначен Виктор Четошников. Его заместители – Елена Веремеинко и Елена Грецова.
Олег Гусев продолжит работать управляющим делами губернатора и краевого правительств. Пост его заместителя заняла Елена Шуткина.
Владимир Самодуров стал начальником управления ветеринарии Алтайского края. его заместители — Юрий Астанчик, Анатолий Батюта и Евгения Спицкая.
Кроме этого, в регионе назначили замглавы минобрнауки – это Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.
Занимать посты должностные лица будут на срок полномочий губернатора.