21 октября
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Политика

Главкомом ВКС назначили Виктора Афзалова. Ранее пост занимал Суровикин

Главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации назначили генерал-полковника Виктора Афзалова, сообщает РИА Новости.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

"Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности", — сказал собеседник агентства.

До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин. Однако после мятежа Евгения Пригожина он "пропал с радаров". Никакой информации о нем не было.

В сентябре Суровикина заметили в Алжире. В октябре — в Подмосковье.

Его новая должность — председатель координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны, пишет EADaily.

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