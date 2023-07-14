Главы санаториев в Белокурихе помогут со строительством городского стадиона

Губернатор Виктор Томенко осмотрел городской стадион в Белокурихе на ул. Советская, который нуждается в реконструкции, и оценил желание местных санаториев помочь со строительством.

Директора белокурихинских санаториев понимают нужду местных жителей в площадке для занятий спортом и готовы их поддержать.

Как сообщил глава города Константин Базаров, на проект понадобится порядка 40 млн рублей. Часть готовы вложить местные инвесторы.

Реконструкция планируется уже в 2024 году.

«Буквально два дня назад случай был – человек приехал устраиваться на работу: ой, здесь стадион есть, значит здесь есть будущее, здесь есть, где детям заниматься», - пересказал разговор с потенциальный работником директор санатория «Рассия» Федор Елфимов.

Виктор Томенко подчеркнул, что за последние пять лет в Алтайском крае построили более 30 новых объектов спорта - ледовые арены, ФОКи, стадионы. Более 40 объектов капитально отремонтировали.

«Город развивается и растет, сейчас мы заехали садик посмотрели «Родничок», он новый, построенный. Вокруг есть, куда развиваться. Городу надо расти и хорошеть. Стадион необходим — на нем и сейчас регулярно занимаются жители. Поэтому обязательно поможем и выделим средства из краевого бюджета. Но и сам город, и руководители санаториев заверили, что готовы подключиться к работе. Понимают, что хороший стадион — это дополнительное преимущество и с точки зрения привлечения на работу новых сотрудников», - сказал глава региона.

В проект реконструкции входят - легкоатлетический стадион с четырьмя беговыми дорожками, беговые дорожки 100 м, сектор для прыжков в длину, площадка для сдачи норм ГТО, волейбольная, баскетбольная площадки, мини-футбольное поле, зона силовой гимнастики «Воркаут-зона», трибуны, ограждение комплекса, ограждение игровых площадок.

Из 40 млн рублей, необходимых для финансирования проекта, краевой бюджет выделит 32 млн рублей, муниципальный - 8 млн. рублей.

Ранее губернатор Виктор Томенко рассказал о работе над улучшением качества питьевой воды в Алтайском крае.