4 июля
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Политика

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина и назвал причину его провала

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эти события не повлияли на ход спецоперации. Об этом сообщает РБК.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Он также назвал и причину провала. По его словам, личный состав ВС РФ не поддался на провокации и остался верным присяге и воинскому долгу.

Также он рассказал об успехах российских военных на фронте. ВСУ, по словам главы Минобороны, лишились около 2,5 тыс. единиц военной техники.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности и ввели режим КТО.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

Ранее Кадыров назвал причины, по которым Пригожин устроил военный мятеж.

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