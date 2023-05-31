3 июня
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Политика

Глава ЧВК "Вагнер" призвал провести всеобщую мобилизацию в России

Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что в России необходимо провести всеобщую мобилизацию для победы в спецоперации, сообщает "Московский комсомолец".

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

По словам Евгения Пригожина, "дальше будет тяжелая война", поэтому требуется всеобщая мобилизация россиян.

По его прогнозу, ВС РФ смогут дойти до Киева, если им "дадут столько людей, сколько надо". Он заявил, что для освобождения Донбасса необходимо еще 200 тыс. человек.

Он также отметил, что эти люди сначала освободят Донбасс, а потом через полтора или два года дойдут до Киева.

"Вы спрашиваете, как дойти до Киева? Отвечаю. Мобилизовать все общество, включить полный рычаг производства всех боеприпасов, вооружения — ну то есть сделать плановое производство всех боеприпасов", — сказал он.

Ранее Пригожин предложил ввести военное положение и начать новую мобилизацию.

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