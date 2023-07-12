13 июля
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Политика

Генерал армии Шойгу рассказал о многотысячных потерях военных с начала контрнаступления ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью озвучил, сколько погибло военных с начала контрнаступления ВСУ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

По словам главы ведомства, с 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения, пишет telegra.ph.

Уничтожены — 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронемашин.

Шойгу уверен — результаты боевой работы российских военных отслеживаются и анализируются зарубежными разведками.

Глава российского ведомства указал — «стратегическое» контрнаступление широко разрекламировано и анонсировано.

Интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу состоялось накануне начала саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Ранее министр обороны РФ Шойгу посетил зону спецоперации.

Шойгу поставил задачу продолжать активное введение комплексной разведки для раскрытия планов противника. Он поблагодарил военнослужащих и вручил им госнаграды.

Также Шойгу сменил командующих Южного и Западного военных округов.

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