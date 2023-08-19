Федеральный министр Денис Мантуров посетит Алтайский край

По данным источника, федеральный министр посетит Бийск 19 августа. Там ему расскажут о реализации проекта первого в России технопарка, созданного на базе фармацевтической компании.
Затем Денис Мантуров отправится на предприятия "Сибприбормаш", ФНПЦ "Алтай", олеумный завод и "Алтайвитамины". К приезду зампреда правительства заводы подготовили выставку собственных разработок.
Ранее Алтай посещал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. После встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Мишустин пообещал выделить региону 200 млн рублей на улучшение качества воды. Это одна из главных проблем региона.