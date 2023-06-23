27 июня
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Политика

Евросоюз ввел 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ, сообщает "Коммерсантъ".

Санкции. Евросоюз. Россия. Противостояние.
Санкции. Евросоюз. Россия. Противостояние.
Изображение от master1305 на Freepik

Новыми санкциями Европа запретила РФ транспортировать нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба".

Также ужесточили ограничения на экспорт автомобилей в РФ. Кроме того, новые санкции запрещают экспортировать в Россию пневматическое и газовое оружие.

Ограничения коснулись 70 физических лиц, которые якобы несут ответственность за незаконную депортацию детей.

Под санкции попали и 30 человек, которые обходят действующие ограничения. Президент Литвы Гитанас Наусед отметил, что 12-й пакет коснется "Росатома".

Ранее несколько стран ЕС не одобрили новые санкции против России. "Протестующими" странами стали Венгрия и Греция. Власти этих государств предложили уменьшить санкционный список российских организаций.

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