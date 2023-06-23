Евросоюз ввел 11-й пакет антироссийских санкций

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Новыми санкциями Европа запретила РФ транспортировать нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба".

Также ужесточили ограничения на экспорт автомобилей в РФ. Кроме того, новые санкции запрещают экспортировать в Россию пневматическое и газовое оружие.

Ограничения коснулись 70 физических лиц, которые якобы несут ответственность за незаконную депортацию детей.

Под санкции попали и 30 человек, которые обходят действующие ограничения. Президент Литвы Гитанас Наусед отметил, что 12-й пакет коснется "Росатома".

Ранее несколько стран ЕС не одобрили новые санкции против России. "Протестующими" странами стали Венгрия и Греция. Власти этих государств предложили уменьшить санкционный список российских организаций.