Евгений Пригожин сделал важное заявление о планах ЧВК

Бойцы разместились в полевых лагерях и начали проводить обучение белорусских военнослужащих, указывает РБК.
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление о планах ЧВК после передислокации в Белоруссию. По его словам, он решил сделать белорусские вооруженные силы второй армией мира, указывает vologda-poisk.ru.
После подготовки основные силы компании направятся в Африку. Однако вероятность возвращения «музыкантов» в зону боевого соприкосновения СВО тоже исключать нельзя, уточнил Пригожин.
При этом белорусские СМИ пока не освещают присутствие скандально известной ЧВК в стране. Между тем страны Балтии — Литва, Латвия — выразили обеспокоенность присутствием бойцов ЧВК совсем рядом.
Что произошло
Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.
Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.
Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.
Факт
Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.