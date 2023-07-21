22 июля
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Политика

Экстренно госпитализировали кандидата на пост губернатора сибирского региона

Хирурги прооперировали депутата Госдумы РФ Сергея Сокола, сообщает "Интерфакс".

Сергей Сокол.
Сергей Сокол.
khakas.er.ru

Он также является кандидатом на пост губернатора Хакасии.

Выяснилось, что скорая помощь увезла пациента с аппендицитом. Впоследствии развился перитонит. Операция прошла успешно.

На выборы губернатора Республики Хакасия единороссы выдвинули депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола. О кандидатуре Сокола на пост губернатора Хакасии сообщалось еще в январе.

По мнению экспертов, это будет способствовать воплощению политического тезиса о том, что СВО является теперь кадровым лифтом. Политологи считают, что назначение Сокола будет ожидаемым.

Политолог Александр Кынев говорил, что в Хакасии ситуация такая, что, вероятно, победит тот кандидат, которого назначит Кремль.

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