«Единая Россия» определилась с кандидатом на выборы губернатора в Алтайском крае

Посещение завода прошло в рамках рабочего визита Турчака в Барнаул. Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий» — единственный в стране производитель полнокомплектных топливных систем, используемых в выпуске двигателей для «КАМАЗ», Холдинга «Минский Моторный Завод» и других производителей двигателей как на гражданские автомобили, так и на военную технику.

«Я хотел вас попросить, поддержите нашего коллегу Виктора Петровича. Мы его точно поддержим, потому что изменения, которые за этот пятилетний цикл произошли… Реально меняется картинка. Сообща, плечо к плечу, мы выстоим в этот тяжелый период. И экономика Алтайского края будет развиваться и ваше производство», — сказал Турчак.





В условиях международных санкций предприятие замещает продукцию, ранее поставлявшуюся на российский и белорусский рынки концерном BOSCH. В этом году предприятие планирует удвоить объемы выпуска.

Ранее Виктор Томенко посетил уникальный завод, изготавливающий двигатели для военной техники.