25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по выборам губернатора Алтайского края

Президиум Регионального политсовета «Единой России» на заседании 24 мая принял решение о проведении предварительного голосования по выбору кандидата в губернаторы Алтайского края и определился с участниками процедуры.

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по выборам губернатора Алтайского края.
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по выборам губернатора Алтайского края.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

По решению президиума, в предварительном голосовании примут участие действующий глава региона Виктор Томенко, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского краевого Законодательного Собрания, член фракции «Единая Россия» Сергей Серов и руководитель региональной общественной приемной партии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

С 26 мая трем участникам предварительного голосования предстоит встретиться с секретарями не менее половины местных и первичных отделений «Единой России». Затем на конференции регионального отделения партии в июне делегаты в ходе тайного голосования выберут из трех кандидатур победителя предварительного голосования, который и будет представлять «Единую Россию» на губернаторских выборах.

Партия остается верна своим принципам: мы выдвигаем кандидатов на основе мнения большого числа людей. В данном случае речь идет о наших соратниках, представляющих «Единую Россию» в муниципалитетах Алтайского края. Участникам предварительного голосования предстоит заручиться поддержкой однопартийцев на окружных встречах, а затем в ходе региональной конференции. Уверен, что мы сделаем достойный выбор и наш кандидат одержит победу 10 сентября, — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость