25 августа
﻿
Политика

Дональд Трамп прибыл в тюрьму и в очередной раз сдался властям

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для того, чтобы сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
unsplash.com

Дональд Трамп прибыл в штат на самолете в аэропорт Атланты. Затем его кортеж из десятка автомобилей отправился в тюрьму около 19:34 по местному времени (04:34 мск), где политик сдался властям.

В тюрьме Трамп прошел через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его обыскали, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев, после чего спокойно отпустили из-под стражи. Данную процедуру политик назвал "пародией на правосудие".

Представители бывшего американского президента уже договорились об его освобождении под залог в 200 тыс. долларов.

Это далеко не первый случай ареста Трампа. Ранее его обвиняли в подлоге финансовой документации и взятке порноактрисе за молчание о тайном романе.

Также 10 мая суд присяжных в США признал виновным бывшего президента страны в сексуализированном насилии над писательницей Элизабет Джин Кэрролл.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость