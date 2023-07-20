Доктор медицинских наук, призер Олимпиады, общественники: кто выступил в поддержку Томенко на выборах

На заседании штаба в поддержку Томенко выступили общественники, промышленники, врачи, учителя, спортсмены. Агитационную работу ведут и другие кандидаты в губернаторы.

Общественники поделились достижениями в разных сферах региона за последние годы и рассказали о еще не решенных в Алтайском крае проблемах, с которыми они планируют работать в рамках штаба.

"Сформулирована инициатива о создании штаба. Участники пригласили меня на встречу, на открытие работы. Мы уточнили, какие перед ними стоят цели, какими они будут работать инструментами. Мне это кажется важным с точки зрения общественно-политической ситуации в регионе в этот предвыборный период", - сказал Виктор Томенко.

Другие кандидаты в губернаторы также ведут агитационную работу.

Евгения Боровикова (“Справедливая Россия Патриоты За Правду”) рассказала, что встречается с партийным активом и информирует о своей работе в социальных сетях.

Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович (“Коммунисты России”) сообщили, что тоже проводят встречи с активистами своих партий и работают в социальных сетях по информированию избирателей.

Мария Прусакова (КПРФ) распространяет информацию в социальных сетях и на партийном сайте, а также встречается с жителями в муниципалитетах края.

На пост губернатора Алтайского края также претендуют кандидаты Владислав Вакаев (Новые люди), Виктор Нагайцев (Зеленая альтернатива), Елена Хрусталева (Партия пенсионеров) и Владимир Кириллов (Зеленые).

Ранее Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы губернатора.