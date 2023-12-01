Дети-герои, пчелы и утвержденный бюджет. Какие важные решения приняли на ноябрьской сессии АКЗС

Основной повесткой 25-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания стало утверждение проекта бюджета на 2024 год. Помимо этого парламентарии обсудили защиту пчел от химикатов, льготный налог на моторные лодки и наградили детей-героев. Рассказываем, как прошло предпоследнее в этом году заседание алтайских депутатов.

За мужество

Виктор Зобнев, сенатор от Алтайского края, и начальник Главного управления министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю Александр Макаров наградили детей.

Одним из награжденных стал ученик девятого класса Андрей Духно. Летом этого года он купался с друзьями на водоеме в селе Сараса, когда увидел, что один из его товарищей тонет. Андрей вытащил потерявшего сознание друга на берег и вместе со взрослым оказал первую экстренную медицинскую помощь. 30 ноября на сессии АКЗС Андрея наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», а также «За спасение погибающих в водах» от МЧС России.

Второй награжденной стала девятилетняя Марина Любухина из Камня-на-Оби. В марте она присматривала дома за двухлетней сестрой, пока мама вышла в магазин. В какой-то момент начался пожар, но девочка не растерялась. Несмотря на то, что выход из дома был отрезан, Марина вместе с сестрой выбралась через окно. Она также получила медаль «За проявленное мужество» и медаль «За спасение при пожаре».

Помимо медалей, детям вручили подарки, а младшей сестре Марины подарили большого плюшевого медведя. Председатель АКЗС Александр Романенко поблагодарил родителей ребят, а также бабушку и дедушку Андрея за воспитание детей.

На 25-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания наградили детей за проявленное мужество. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Андрея Духно наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», а также «За спасение погибающих в водах» от МЧС России. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Андрея Духно наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», а также «За спасение погибающих в водах» от МЧС России. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Андрея Духно наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», а также «За спасение погибающих в водах» от МЧС России. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Марину Любухину наградили медалями «За проявленное мужество» и «За спасение при пожаре». Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Марину Любухину наградили медалями «За проявленное мужество» и «За спасение при пожаре». Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Марину Любухину наградили медалями «За проявленное мужество» и «За спасение при пожаре». Фото предоставлено пресс-службой АКЗС. Младшей сестре Марины Любухиной подарили большого плюшевого медведя. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Социальные расходы

К ноябрьской сессии АКЗС из федерального бюджета в Алтайский край поступили дополнительные межбюджетные трансферты на 5,75 млрд рублей. Таким образом, межбюджетные поступления в целом в 2024 году составят более 60 млрд рублей.

Кроме того, были увеличены собственные доходы региона на 244 млн рублей. В целом общий объем доходной части был скорректирован на сумму 5,99 млрд рублей и составил 149 млрд 82 млн рублей.

Расходы увеличились на 6 млрд 102 млн рублей и составили 164 млрд 108 млн рублей.

Соответственно, увеличился и дефицит — на 103 млн рублей. В итоге он составил 15 млрд 26 млн рублей, не превысив ограничений Бюджетного кодекса РФ.

Во втором чтении рассмотрели новое распределение расходов. Министр финансов региона Данил Ситников отметил, что в ходе корректировки комитеты и фракции АКЗС прислали 143 предложения на сумму около 20 млрд рублей. Из них разработчики учли около 65% на сумму 13 млрд рублей.

Данил Ситников. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

При этом бюджет по-прежнему носит преимущественно социальную направленность, которая составляет 66% его объема. Дополнительную финансовую помощь направят муниципальным образованиям — 1 млрд 150 млн рублей. На материальную помощь отдельным категориям граждан выделят 500 млн рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 403 млн рублей.

Также 400 млн рублей направят на антитеррористическую защищенность объектов бюджетной сфере,349 млн рублей — на укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы, 140 млн рублей — на учебные расходы школ.

Кроме того, увеличились расходы на топливно-энергетические ресурсы (на 300 млн рублей), на газификацию (248 млн рублей) и развитие агропромышленного комплекса (219 млн рублей).

После предложенных комитетами и фракциями поправок приняли решение, например, выделить дополнительные деньги на образование — 2 млрд, на ЖКХ — 2,5 млрд, на здравоохранение — 657 млн, на физкультуру и спорт — 332 млн рублей. На сельское хозяйство добавили 50 млн (ранее уже было выделено 3 млрд 430 млн), на транспорт — 131 млн, на «умные» спортивные площадки — 60 млн рублей.

Также Александр Локтев добавил, что при проектировании бюджета предусмотрели индексацию зарплат бюджетников. Сохранились все ежемесячные соцвыплаты, проиндексированы компенсации за услуги ЖКХ, в том числе ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в селах.

Александр Локтев. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

После лидеры фракций АКЗС высказались о принятии бюджета. Многие отметили, что большинство их поправок было учтено, поэтому они проголосуют за. В итоге краевой бюджет утвердили, а до конца года на его основе сформируют бюджеты всех городов и районов Алтайского края.

Новая награда

30 ноября учредили новую награду — Почетный знак Алтайского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма».

Депутатам еще предстоит разобраться в порядке ее присвоения, однако появилась она в честь 85-летия представительной власти в Алтайском крае и грядущего 30-летия АКЗС.

Почетный знак будут вручать гражданам России, а за изготовление, хранение и учет будет отвечать уполномоченное структурное подразделение аппарата Заксобрания. По словам разработчика, дополнительных средств для этого из бюджета не потребуется.

Защита пчел

Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, обеспокоился вопросом отравления пчел и населения региона пестицидами и агрохимикатами.

Он отметил, что ранее закон определял лишь минимальные сроки оповещения населения и пчеловодов об обработке полей. Аграрии воспользовались лазейкой и стали предупреждать людей, соблюдая только формальности — в начале сезона без указания конкретных сроков. Например, что поля будут обрабатывать с мая по сентябрь.

Формально закон выполнен, но на самом деле получается, что пчеловод все-таки информации не имеет. И он должен закрыть летки ульев с весны и сидеть до осени. А зимой пчелы мед, к сожалению, не делают, — добавил Серов.

Сергей Серов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

В итоге прошел круглый стол с участием пчеловодов и сельхозпроизводителей, где обсудили четкий регламент системы оповещения и проект направили в Госдуму, где его приняли. Теперь аграрии обязаны будут перед обработкой полей ядохимикатами и пестицидами уведомить об этом пчеловодов и население не ранее чем за 10 дней и не позже, чем за пять дней, указав при этом способ обработки, дозировку и сроки изоляции пчел.

Гарантии органам опеки

На ноябрьской сессии изменили порядок финансирования работы органов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних в городах и районах края.

Вопрос подняли из-за уменьшения численности детского населения в регионе. Поэтому было решено за основу расчетов субвенций брать численность детей в конкретном муниципалитете за последние три года.

Александр Молотов, как председатель комитета АКЗС по образованию и науке, признал, что проблема с сокращением детского населения в ряде муниципалитетов действительно есть. А закон позволит сохранить имеющиеся ставки специалистов инспекций ПДН и органов опеки и попечительства даже при дальнейшем сокращении количества детей.

Александр Молотов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Налоговые льготы на лодки

В Алтайском крае ряд слабозащищенных категорий граждан имеет право не платить налог на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил.

На ноябрьской сессии Сергей Булаев, замруководителя фракции ЛДПР, выступил с инициативой распространить налоговую льготу на лодки и катера. По его словам, в основу законопроекта легло личное обращение от жителя Алтайского края.

Для кого-то наличие лодки — это условия нормы проживания, для кого-то — промысел, поэтому закон так важен, — уточнил депутат.

В число льготников попадут:

мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;

инвалиды всех категорий;

детей под опекой;

один из родителей многодетной семьи, ребенка-инвалида;

герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы и трудовой Славы трех степеней, герои соцтруда;

ветераны боевых действий или члены их семей;

ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Изменения в Счетной палате

С 1 января 2024 года штат Счетной палаты Алтайского края увеличится с 35 до 40 человек.

Это связано с появлением дополнительной должности в ведомстве — аудитора, а также сотрудников внешнего государственного финансового контроля и в целом изменениями структуры ведомства.

Новая должность понадобилась из-за кратно возросшего в последние годы числа задач и необходимости сохранять высокий уровень эффективности работы.

Так, за последние шесть лет в 3,5 раза возросло количество экспертиз документов, по которым были подготовлены заключения. По каждому третьему разработчикам направлялись замечания.

В 2022 году аудиторы провели 117 мероприятий по большинству отраслей, финансирующихся из бюджета. Проанализировали почти 1,9 тыс. заявок в сфере госзакупок, почти в трети случаев выявив замечания и в итоге снизив максимальные цены контрактов на общую сумму почти 320 млн рублей.

На работу увеличенного штата дополнительно потребуется 9,6 млн рублей, эти деньги уже учтены в бюджете на 2024 год, уточнил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

Массовые назначения

30 ноября депутаты АКЗС переназначили руководителей пяти государственных дорожно-строительных управлений региона еще на три года.

Так, главой Центарльного ДСУ (Барнаул) остался Дмитрий Эйхлер, Северо-восточного (Новоалтайск) — Роман Сомов, Северо-западного (Завьялово) — Сергей Гуляев, Юго-западного (Рубцовск) — Игорь Левин и Южного (Алейск) — Сергей Разумов.