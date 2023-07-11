12 июля
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Политика

Депутаты Госдумы предложили ввести "Отцовскую карту"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской", сообщают РИА Новости.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

По предложению депутата, на карте будет две тыс. рублей, которые отец сможет потратить на проведение времени с ребенком.

Чернышов подчеркнул, что отношения отцов и детей часто принижают. Еще со времен СССР существует стереотип, что воспитанием ребенка занимается только мать.

"Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает", — сказал он.

Кроме того, при введении карты мать получит возможность отдохнуть и посвятить время себе, считает политик.

Ранее в Общественной палате предложили ввести отцовский капитал. Размер такого пособия составит 639,4 тыс. рублей.

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