Депутат объяснил инициативы по поддержке пенсионеров

Под занавес года депутаты внесли в Госдуму несколько законодательных инициатив, которые в случае принятия порадуют пенсионеров. Законопроекты направлены на повышение доходов пожилых людей.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, мнением о законопроектах своей партии по пенсионному обеспечению граждан поделился депутат Госдумы Александр Терентьев.

Думец остановился на двух — первая призвана изменить закон о страховых пенсиях и снизить возраст пенсионера с 80 до 75 лет для получения доплаты к пенсии (на сегодня это порядка 7,5 тыс. рублей).

В связи с постоянной критикой в наш адрес о сложностях финансирования предлагаем уменьшать возраст для доплаты поэтапно, — отмечает Александр Терентьев. — Механизм можно обсуждать, но, главное, — начать снижать этот возраст, чтобы наиболее пожилые россияне смогли в столь сложное время почувствовать реальную поддержку государства.

Вторая инициатива освобождает работающего пенсионера от уплаты НДФЛ.