Депутат АКЗС выразил намерение объединить два Алтая

Руководитель ЛДПР в Алтайском крае заявил в своем Telegram-канале, что хочет объединить два Алтая.

В день образования Республики Алтай 3 июля депутат АКЗС Сергей Булаев заявил, что будет добиваться объединения регионов. При этом останется только Алтайский край - в границах, какие были во времена СССР.

"Хочу напомнить, что до 1990 года она была Горно-Алтайской автономной областью в составе Алтайского края. Если бы не Ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым, не было бы никаких двух Алтаев", - написал он.

Ранее стало известно, что барнаульцы чаще других доезжают до конца одной из самых красивых трасс в мире.