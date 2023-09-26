День 579-й. Самое важное к утру 26 сентября

Латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года;

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта;

Венгрия не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

Международный суд ООН в Гааге 25 сентября начал слушания по иску Украины против России «о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией»;

Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом;

Промышленное производство на Украине в первом полугодии 2023 года сократилось на 2,9%, сообщила государственная служба статистики;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 165 компаний из 26 стран мира подтвердили свое участие в международном форуме оборонной промышленности, который должен пройти этой осенью;

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон утверждает, что власти США помешали ему взять интервью у президента России Владимира Путина;

США должны продолжать поддерживать Украину, иначе есть угроза прямого конфликта Вашингтона и Москвы, заявил сенатор Марк Келли;

Совет по интеграции воссоединенных с РФ регионов, созданный в Совете федерации в конце июля, начнет работу в самое ближайшее время, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко;

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает, что урегулирования на Украине можно достичь только при участии США и Китая;