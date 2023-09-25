25 сентября
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Политика

День 578-й. Самое важное к утру 25 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Украина предложила Польше наладить поставки зерна «вручную», что подразумевает согласование каждой партии с польскими властями, сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка. «РИА Новости» подсчитали, что Украина может терять до $230 млн в месяц из-за эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции, введенного Словакией, Венгрией и Польшей.
  • Россия смогла избежать влияния потолка цен на российскую нефть, введенного странами Запада, на большую часть нефтяного экспорта. В августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка, следует из анализа судоходных и страховых записей, проведенного газетой Financial Times.
  • Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам безопасности Вашингтона и только добавит США новых обязательств без каких-либо выгод. Он также в очередной раз заявил, что не поддерживает предоставление Украине «чеков с непроставленной суммой», передает «Коммерсантъ».
Танкер.
Танкер.
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Одной строкой

Денис Пушилин принял присягу в качестве главы ДНР;

В ДНР введен комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням, а также военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры;

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в США встретился с Майком Блумбергом и другими американскими финансистами;

Ряд влиятельных западных политиков склоняют Киев к проведению президентских и парламентских выборов несмотря на военное положение, пишет The Washington Post;

ОБСЕ переживает глубокий кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи;

Грузовые тарифы ОАО РЖД в 2024 году готовятся проиндексировать на 10,75%. В эту цифру входит новый тип надбавки — на транспортную безопасность. Она в 2024 году составит 1%, а в 2025-м — 2%;

Варшава готова обеспечить транзит украинских зерновых через польскую территорию для последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии, заявил президент Польши Анджей Дуда;

Оборонный концерн MBDA, выпускающий дальнобойные крылатые ракеты Taurus, полагает, что обучение украинских военных навыкам обращения с данной системой вооружения займет порядка трех месяцев;

Украинские военные нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области, один человек погиб, 13 пострадали;

Шесть белгородских муниципалитетов подверглись атакам за сутки, всего по территории Белгородской области было выпущено более 80 снарядов;

Жители Курска сообщают о серии взрывов в городе, также ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области;

Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину на 24 сентября составляет 41,8 млн куб. м.

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