23 сентября
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Политика

День 575-й. Самое важное к утру 22 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Правительство РФ утвердило перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, передает «Коммерсантъ».
  • Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для торговли зерном. Минсельхоз Украины согласился приостановить жалобу в ВТО на Словакию. Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский проведут переговоры на следующей неделе.
  • Североатлантический альянс останется региональным блоком, он не намерен расширяться за пределы европейского континента — генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям в США. Ранее организацию от этого предостерег Пекин.
НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Одной строкой

Группа из 29 сенаторов и конгрессменов от Республиканской партии направила в Белый дом письмо с возражениями против выделения $24 млрд на помощь Киеву;

Украинское судно с зерном добралось до Стамбула впервые после выхода России из зерновой сделки в июле этого года;

ЕС для обоснования санкций против россиян использует открытые источники, например «Википедию», утверждает европейское издание Politico;

Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто;

Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, у них востребованы все специалисты, в первую очередь нужны те, кто восстанавливает экономику, а также учителя и врачи;

Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, сообщили в посольстве РФ;

Украина может вернуть себе границы 1991 года, если войдет в состав России в качестве нового округа, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов;

Германия не поддерживает инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о лишении России права вето в СБ ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок;

Германия увеличила объем закупок российской нефти через Индию в 12 раз;

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Также БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях;

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоялось по инициативе Франции;

Срок действия запрета на экспорт бензина и дизельного топлива зависит от насыщения рынка, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

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