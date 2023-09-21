День 574-й. Самое важное к утру 21 сентября

Главные новости
- Президент Польши Анджей Дуда, отменивший встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, сравнил Украину с «утопающим», который цепляется за все подряд и способен «утащить на дно» вместе с собой. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Polsat, что его страна больше не поставляет Украине вооружение. А министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от мнения польских граждан.
- Слухи о введении заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты и ряд заявлений чиновников остудили ситуацию в топливном секторе. Стоимость нефтепродуктов снижается уже второй день подряд, основные виды потеряли в цене от 2 до 6 тыс. рублей. Для дальнейшего сдерживания роста цен на нефтепродукты правительство уже в ближайшие дни обещает «радикальные меры» в отношении серого экспорта, передает «Коммерсантъ».
- Сын Уоррена Баффета Говард Баффет, фонд которого с начала конфликта на Украине направил Киеву сотни миллионов долларов, в интервью агентству Reuters предположил, что поддержка Украины в следующем году будет угасать. По его словам, основное внимание перекинется на президентские выборы в США, а от Украины наступит усталость. В этой связи Баффет заявил, что союзники Киева прямо сейчас должны удвоить помощь с тем, чтобы как можно быстрей закончить конфликт в свою пользу.
Одной строкой
Новые регионы России с 1 марта 2024 года будут включены в границы Южного военного округа, следует из проекта соответствующего указа;
Все ответственные ведомства США одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS;
В Финляндии в Рованиеми началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35 производства США;
Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине, в него войдут БМП, пусковые установки и ракеты для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальные грузовики для работы с этими системами, а также машины скорой помощи;
Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники, пишут «Ведомости»;
Минобороны: силы ПВО сбили 19 беспилотников над Крымом и отразили ракетную атаку на Севастополь;
Власти собираются продлить на год сроки легализации бизнеса в четырех новых регионах России —ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, пишет РБК;
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, меняющий порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в частности, генсека Совета Европы не будут информировать о его введении;
По данным Institute of International Finance, общемировой долг по итогам первого полугодия продолжил расти, увеличившись на $10 трлн, и достиг нового рекорда — $307 трлн, что составляет уже 336% от мирового ВВП;
После бурного роста в последние полгода деловые настроения малого и среднего бизнеса в августе просели. Это объясняется во многом ухудшением ожиданий предпринимателей из-за произошедшего ослабления рубля и повышения ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ»;
Впервые за месяц индекс Московской биржи закрылся ниже уровня 3100 пунктов. Распродажа акций шла широким фронтом две недели. Поводом стало усиление геополитических рисков, в том числе на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, а также ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ;
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз.