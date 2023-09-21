День 574-й. Самое важное к утру 21 сентября

Новые регионы России с 1 марта 2024 года будут включены в границы Южного военного округа, следует из проекта соответствующего указа;

Все ответственные ведомства США одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS;

В Финляндии в Рованиеми началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35 производства США;

Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине, в него войдут БМП, пусковые установки и ракеты для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальные грузовики для работы с этими системами, а также машины скорой помощи;

Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники, пишут «Ведомости»;

Минобороны: силы ПВО сбили 19 беспилотников над Крымом и отразили ракетную атаку на Севастополь;

Власти собираются продлить на год сроки легализации бизнеса в четырех новых регионах России —ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, пишет РБК;

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, меняющий порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в частности, генсека Совета Европы не будут информировать о его введении;

По данным Institute of International Finance, общемировой долг по итогам первого полугодия продолжил расти, увеличившись на $10 трлн, и достиг нового рекорда — $307 трлн, что составляет уже 336% от мирового ВВП;

После бурного роста в последние полгода деловые настроения малого и среднего бизнеса в августе просели. Это объясняется во многом ухудшением ожиданий предпринимателей из-за произошедшего ослабления рубля и повышения ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ»;

Впервые за месяц индекс Московской биржи закрылся ниже уровня 3100 пунктов. Распродажа акций шла широким фронтом две недели. Поводом стало усиление геополитических рисков, в том числе на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, а также ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ;