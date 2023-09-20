День 573-й. Самое важное к утру 20 сентября

Главные новости
- Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны совместно с госзаказчиками и заинтересованными органами исполнительной власти формируют новую госпрограмму вооружений, которая будет действовать с 2025 по 2034 год. На заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске глава государства поручил нарастить объем производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Тем временем, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украине тоже требуются артиллерийские снаряды и системы ПВО, и международное сообщество должно обеспечить их в преддверии зимы, передает "Коммерсантъ".
- Эксперты фонда «Росконгресс» полагают, что курс доллара во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 руб. в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России. Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, то доллар будет дорожать примерно на 2 рубля в месяц в среднем. Специалисты указывают, что введение в РФ стопроцентной репатриации валютной выручки может поднять курс рубля «даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80–90 рублей за доллар.
- Азербайджан 19 сентября после полудня по московскому времени объявил о начале в Карабахе «локальных антитеррористических мероприятий». Целью названо восстановление в регионе — то есть в непризнанной Нагорно-Карабахской республике — конституционного строя. На эскалацию отреагировали в мире: Франция запросила срочный созыв заседания Совбеза ООН. Обострение сразу же перекинулось в Ереван, где тысячи протестующих пошли на штурм здания правительства.
Одной строкой
Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на шесть-семь лет;
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран, где проведет переговоры с военным руководством Ирана;
Новый пакет германской военной помощи Киеву стоимостью €400 млн, о котором было объявлено ранее, включает в себя среди прочего десятки тысяч боеприпасов и 200 бронемашин;
Британия пообещала поставить Украине десятки тысяч снарядов;
Власти Испании планируют отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны и бронетехнику;
Шатдаун (прекращение работы правительства) в США может повлиять на поставку вооружений иностранным партнерам, указал представитель Госдепартамента;
Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли;
Дания, Эстония и Люксембург будут поддерживать киберзащиту украинского Минобороны и информационно-коммуникационных технологий ВСУ;
Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния;
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе сегодняшней встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке поднимет тему поставок систем противоракетной обороны Украине;
Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине, конкретно речь пойдет о поставках танков, БМП, гаубиц, стрелкового оружия, элементов ПВО и средств ведения электронного боя, а также боеприпасов, производимых компаниями Чехии;
Венгрия проведет в ноябре крупнейшие за последние несколько лет учения в связи с конфликтом на Украине. Они состоятся одновременно в восьми районах страны, сообщил в интервью Magyar Nemzet начальник венгерского Генерального штаба генерал Габор Беренди.