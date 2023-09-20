День 573-й. Самое важное к утру 20 сентября

Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на шесть-семь лет;

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран, где проведет переговоры с военным руководством Ирана;

Новый пакет германской военной помощи Киеву стоимостью €400 млн, о котором было объявлено ранее, включает в себя среди прочего десятки тысяч боеприпасов и 200 бронемашин;

Британия пообещала поставить Украине десятки тысяч снарядов;

Власти Испании планируют отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны и бронетехнику;

Шатдаун (прекращение работы правительства) в США может повлиять на поставку вооружений иностранным партнерам, указал представитель Госдепартамента;

Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли;

Дания, Эстония и Люксембург будут поддерживать киберзащиту украинского Минобороны и информационно-коммуникационных технологий ВСУ;

Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния;

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе сегодняшней встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке поднимет тему поставок систем противоракетной обороны Украине;

Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине, конкретно речь пойдет о поставках танков, БМП, гаубиц, стрелкового оружия, элементов ПВО и средств ведения электронного боя, а также боеприпасов, производимых компаниями Чехии;