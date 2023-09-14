День 567-й. Самое важное к утру 14 сентября

Евросоюз должен как можно скорее решить вопрос с принятием Украины и Молдавии, чтобы исключить возможность попадания этих стран в сферу влияния идеологических противников сообщества, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый пакет финансовой помощи объемом в €50 млрд, рассчитанный на четыре года;

Германия передала Украине 20 бронемашин Marder с боеприпасами и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun;

Британия призвала КНДР отказаться от переговоров по поставке России вооружения;

Чехия не будет выдавать Украине граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ;

На границе с Калининградской областью 38 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву после заявления МВД этой страны о намерении применить новые санкции в отношении России;

Власти Чернигова запретили использовать русский язык на любых вывесках, информационных табличках и наружной рекламе;

Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2024 года;

Правительство Украины решило передать в управление компании «Укрнафта» сеть автозаправок Glusco, якобы принадлежавших российским резидентам;

Украинские военные за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 различных боеприпасов, повреждены три дома и хозяйственная постройка;

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 сентября встретится в Москве с китайским коллегой Ван И, одной из тем переговоров станет урегулирование украинского конфликта;