День 567-й. Самое важное к утру 14 сентября

Главные новости
- Москва предприняла дипломатический демарш в связи с заявлением МИД Азербайджана о выборах в новых регионах России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее МИД Азербайджана заявило, что последние выборы, проведенные на части международно признанных территорий Украины, не имеют юридической силы. Также Россия совершит демарш в Британии в связи с тем, что английские инструкторы готовят украинские диверсионные группы, атакующие объекты в РФ.
- В ночь на среду Севастополь подвергся атаке британскими ракетами Storm Shadow с украинской стороны, в результате возник пожар на южной площадке Севастопольского морского завода, пострадали 24 человека, повреждения получили два корабля, находящиеся в ремонте. Удар по заводу имени Серго Орджоникидзе был нанесен десятью крылатыми ракетами, семь из которых сбиты, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота в море, все катера уничтожены, сообщает Минобороны РФ.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею в удобное время. Российский лидер принял приглашение.По словам Владимира Путина, у них с Ким Чен Ыном состоялся «откровенный обмен мнениями» по ситуации в Дальневосточном регионе, также они обсудили сельское хозяйство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что северокорейский лидер живо интересовался возможностями сотрудничества РФ и КНДР в сфере медицины и образования. Он добавил, что Россия и КНДР также сотрудничают в «чувствительных» областях, которые не могут обсуждаться публично.
Одной строкой
Евросоюз должен как можно скорее решить вопрос с принятием Украины и Молдавии, чтобы исключить возможность попадания этих стран в сферу влияния идеологических противников сообщества, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый пакет финансовой помощи объемом в €50 млрд, рассчитанный на четыре года;
Германия передала Украине 20 бронемашин Marder с боеприпасами и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun;
Британия призвала КНДР отказаться от переговоров по поставке России вооружения;
Чехия не будет выдавать Украине граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ;
На границе с Калининградской областью 38 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву после заявления МВД этой страны о намерении применить новые санкции в отношении России;
Власти Чернигова запретили использовать русский язык на любых вывесках, информационных табличках и наружной рекламе;
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2024 года;
Правительство Украины решило передать в управление компании «Укрнафта» сеть автозаправок Glusco, якобы принадлежавших российским резидентам;
Украинские военные за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 различных боеприпасов, повреждены три дома и хозяйственная постройка;
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 сентября встретится в Москве с китайским коллегой Ван И, одной из тем переговоров станет урегулирование украинского конфликта;
Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину на 13 сентября составляет 42,4 млн куб. м — «Газпром».