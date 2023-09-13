День 566-й. Самое важное к утру 13 сентября

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

Владимир Путин сообщил, что за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в Минобороны РФ 270 тыс. человек, 1000-1500 человек вступают в ряды контрактников ежедневно;

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных идти на защиту Отечества, как это делал святой благоверный князь Александр Невский;

Венгрия не будет выдавать Украине граждан этой страны, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся на венгерской территории в качестве беженцев, сообщил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен;

Литва перестала пропускать на территорию Евросоюза автомобили с российскими номерными знаками, также на свою территорию такие авто не пускает Латвия;

Белый дом сообщил, что США уже потратили на украинский конфликт почти $111 млрд;

Восстановление энергетики Украины уже обошлось в $2,3 млрд;

Страны G7 не признали результаты выборов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму;

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс рубля очень волатилен и находится на уровне, который явно не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты;

Фонд госимущества Украины получил от властей под управление 136 конфискованных российских активов

Представитель Ватикана кардинал Матео Дзуппи посетит 13-15 сентября Китай и проведет там переговоры об урегулировании конфликта на Украине;