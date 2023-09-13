14 сентября
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Политика

День 566-й. Самое важное к утру 13 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Введенные против России экономические санкции могут негативно повлиять на большинство экономик мира, гласит отчет Всемирной торговой организации о мировой торговле за 2023 год. Организация предупредила о рисках фрагментации мировой экономики и ее разделения на блоки из-за вводимых ограничений. Развитые страны потеряют 3% своего ВВП в период с 2020 по 2050 год в случае тотальной экономической войны между Востоком и Западом. Наименее развитые страны потеряют около 6,5% ВВП по сравнению с 2019 годом.
  • Дания предоставит Украине военную помощь на сумму 5,8 млрд датских крон ($833 млн), она будет включать танки и боеприпасы для них, БМП, средства ПВО. Кроме того, власти Дании отказали во въезде в страну замминистра здравоохранения России Олегу Салагаю, он должен был принять участие в региональном совещании Всемирной организации здравоохранения, передает "Коммерсантъ".
  • Венгрия и Словакия выступают за продление до конца года запрета на импорт зерна с Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи со словацким коллегой Йозефом Бирешем. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил в Еврокомиссию ультиматум с требованием продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна после 15 сентября. В противном случае запрет будет продлен Польшей на национальном уровне.
Флаг Дании.
Флаг Дании.
СС0

Одной строкой

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

Владимир Путин сообщил, что за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в Минобороны РФ 270 тыс. человек, 1000-1500 человек вступают в ряды контрактников ежедневно;

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных идти на защиту Отечества, как это делал святой благоверный князь Александр Невский;

Венгрия не будет выдавать Украине граждан этой страны, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся на венгерской территории в качестве беженцев, сообщил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен;

Литва перестала пропускать на территорию Евросоюза автомобили с российскими номерными знаками, также на свою территорию такие авто не пускает Латвия;

Белый дом сообщил, что США уже потратили на украинский конфликт почти $111 млрд;

Восстановление энергетики Украины уже обошлось в $2,3 млрд;

Страны G7 не признали результаты выборов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму;

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс рубля очень волатилен и находится на уровне, который явно не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты;

Фонд госимущества Украины получил от властей под управление 136 конфискованных российских активов

Представитель Ватикана кардинал Матео Дзуппи посетит 13-15 сентября Китай и проведет там переговоры об урегулировании конфликта на Украине;

Министерство обороны Тайваня впервые с начала специальной военной операции на Украине опубликовало Доклад о национальной обороне, в нем учтен опыт украинского конфликта.

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