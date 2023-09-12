День 565-й. Самое важное к утру 12 сентября

Украинское военное руководство считает, что армия сможет начать применять истребители F-16 американского производства с февраля 2024 года;

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется;

Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Это четвертая поездка главы МИД ФРГ в Украину после начала СВО. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил с ней поставку Киеву немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus;

Украина в 2024 году надеется получить от США от $12 до 14 млрд на финансирование госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко;

Западные санкции в отношении России могут повлиять на эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства из-за приостановки поставки запасных частей, заявила пресс-служба казахстанского Министерства обороны;

Объемы военного экспорта Чехии в 2022 году достигли рекордного уровня примерно в 30 млрд крон (около €1,22 млрд), при этом 45% поставок пошло на Украину;

Белый дом призвал КНДР не продавать оружие России;

Администрация президента США Джозефа Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS, снаряженных кассетными боеприпасами;

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали готовивших подрывы железнодорожных путей диверсантов, завербованных Службой безопасности Украины;

Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике Евросоюза, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии;

Президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нужно закрыть лазейки по выводу денег за границу. Помимо ограничения по переводу $1 млн в месяц, которое действует сейчас, он предлагает ввести лимит на перевод средств в рублях на уровне 100 млн руб;